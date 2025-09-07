Savcı katilinin babası konuştu, sözleri kan dondurdu: "Baba-oğul gibiydiler, koparamadım"

Çekmeköy'de İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı boğazından bıçaklayarak öldüren 19 yaşındaki Mustafa Can Gül'ün babası cinayetin ardından açıklamalarda bulundu.

"KENDİ OĞLU GİBİ BİLİRDİ"

Show Haber'e konuşan katil zanlısının babası, oğlunun 13 yaşında savcının arkadaşının işlettiği restoranda çalışmaya başladığını söyledi. "Savcıyla baba oğul gibiydiler" diyen baba, "Gelir alırdı evden, kendi oğlu gibi bilirdi. Hatası olursa kızardı, döverdi. Arayıp soruyordum 'Mustafa Can nerdesin?' diye, cevap vermiyordu. Baba yerine koymuyordu beni. Annesini de arayıp sormuyordu" ifadelerini kullandı.

"UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞTI"

"Savcı, oğlum hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı" diyen baba, "Savcı, kendi silahını kendisi yetiştirdi. Çok uğraştım, aradım oğlumu 'Duyduklarımdan dolayı üzülüyorum sana evladım. Bak kendini katil edeceksin. Perişan ediyorsun bizi' dedim ama dinletemedim" dedi.

"OĞLUMU SAVCIDAN KOPARAMADIM"

Katil zanlısının babası, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Oğlum Mustafa Can alkol kullanırdı, sigara kullanırdı. Kız arkadaşı oldu sonra, para isteyip de alamayınca savcıyla araları bozuldu. Çok uğraştım, oğlumu savcıdan koparamadım. Mustafa Can ailesinden uzaklaştı, aile evinin yanındaki tek odalı bir yerde kalıyordu. Ailesinin yanına yaklaşmıyordu.

"SAVCI BUNA 'SANA PARA MARA YOK' DEMİŞ"

Biz fakir insanlarız. Gittim, Savcı Ercan'la konuştum. Mustafa Can için uzaklaştırma kararı aldınız, siz de uzak durun buralardan biraz diye. Oğlumun arası iyiydi savcıyla. Ama tazminatını alamamış iş yerinden. Kız arkadaşına altın filan yapacakmış. Savcı buna 'Sana para mara yok' demiş."

"BU OLAYDAN SONRA İŞİMDEN OLDUM"

Cinayeti işlediği gün Mustafa Can Gül ailesiyle yemek yemiş ve ailesiyle kandilini kutlamış. O günü anlatan baba şu ifadeleri kullandı: