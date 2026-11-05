Savcılıktan Kaşif Kozinoğlu kararı: Rapora itiraz edilecek

Adli Tıp Kurumu'nun Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin raporunda travma veya zehirlenme sonucu hayatını kaybettiğine dair tıbbi bulguya rastlanmadığı, vefatın kalp hastalığına bağlı gerçekleştiği belirtilmişti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın söz konusu rapora itiraz edeceği öğrenildi.

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) eski görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu tamamlanmıştı.

1. İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan raporda Kozinoğlu'nun zehirlenerek öldüğüne dair tıbbi delillerin bulunmadığı, ölümün kalp hastalığı sonucu meydana geldiği bilgisi yer almıştı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapora itiraz edeceği öğrenildi.

Başsavcılık tarafından rapordaki tespitlerin daha ayrıntılı açıklanması ve değerlendirilmesi amacıyla genel kuruldan yeniden rapor tanzimi talebinde bulunulacağı kaydedildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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