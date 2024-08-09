Savunmada 10 milyar dolarlık yeni pazar! Hendek ve tüneller kuantum teknolojisi ile belirlenecek

Savunma Sanayii İcra Komitesi, kuantum teknolojilerine yönelik altyapı oluşturmak için projeler geliştirilmesini kararlaştırdı. Özyurt Silah Sanayii Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Özyurt, gelecek 10 yılda Türkiye’de kuantum teknolojilerinin yaklaşık 10 milyar dolarlık pazara ulaşmasının öngörüldüğünü söyledi.

HABER MERKEZİ / ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe’de toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesinin kritik gündem başlıklarından biri kuantum teknolojileri oldu. Komitede kuantum teknolojilerine yönelik altyapı oluşturmak için projeler geliştirilmesi kararlaştırılırken, böylece ileri teknolojiyle donatılmış “süper asker” dönemine kapı aralandı.

İMKANSIZ GÖRÜNEN YETENEKLER VADEDİYOR

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfının (SETA) raporunda, kuantum teknolojilerinin özellikle algılama, görüntüleme, iletişim ve hesaplamalarda doğa yasalarının halihazırda belirlediği sınırlamaların ötesine geçmeyi, imkânsız görünen yetenekleri vaat ettiğine dikkat çekildi.

Kuantum algılama alanında geliştirilecek kuantum gravimetreler ile hassas yer altı görüntüleme ve tespitinin yapılabileceği belirtilerek, gravimetrelerin drone gibi platformlara konuşlandırılmasıyla Suriye bölgesinde yapılan operasyonlarda karşılaşılan hendek, tünel ve geçit gibi yer altı oluşumlarını derinlik, genişlik gibi yönlerden hassasiyetle tespit edebileceğine işaret edildi.

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10 YILDA 10 MİLYAR DOLARLIK PAZAR

Özyurt Silah Sanayii Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Özyurt, bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede, kuantumun atom altı parçacıkları ortaya çıkaran bir teknoloji dalı olduğunu ifade ederek, gelecek 10 yılda Türkiye’de kuantum teknolojilerinin yaklaşık 10 milyar dolarlık pazara ulaşmasının öngörüldüğünü söyledi.

Özyurt, şirket olarak kuantum teknolojileriyle ilgili özel bir birim kuracaklarını aktardı. Kuantum teknolojileri ile mühimmatların isabet hassasiyetlerinin artırılmasının, düşmanı uzaktan tespit etmenin, düşmanın bilgi toplamasına engel olmanın mümkün olacağını anlatan Özyurt “Geleceğin orduları, kuantum ordusu olacak. Özellikle kuantum teknolojisiyle geliştirilecek insan-makine arayüzünü güçlendiren giyilebilir sensörler süper asker dönemini başlatacak. Güçlü kuantum bilgisayarlar tarafından gelişmiş yapay zekânın etkinleştirilmesi ile Türk ordusu gücüne güç katacak” dedi.

Özyurt, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının mevcutta kuantum bilgisayarlar üzerine çalışmalar yürüttüğünü, bu teknolojiyle operasyonel faaliyetlerin daha kolay hâle geleceğini söyledi.