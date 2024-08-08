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Savunma sanayiinde Milli Yetkinlik Hamlesi başlıyor!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Savunma sanayiinde Milli Yetkinlik Hamlesi başlıyor!

Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

SSB, Türkiye'nin savunma sanayiinde teknolojik üstünlüğünü artırmak için Milli Yetkinlik Hamlesi projesini başlattı. Proje, savunma sanayisinde nitelikli insan kaynağının yetkinliklerinin geliştirilmesini ve bu yetkinliklerin sektörde yaygınlaştırılmasını hedefliyor. Başkan Haluk Görgün, doğru yetkinliklerin performansı artırdığını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından Türkiye'ye teknolojik üstünlük kazandıracak ürün ve sistemlerin geliştirilmesinde ihtiyaç duyulan insan kaynağı yetkinlik envanterlerinin geliştirilmesi, sektörde yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik platformların hayata geçirilmesi amacıyla Milli Yetkinlik Hamlesi projesi başlatıldı.

SSB'nin açıklamasına göre, SSB bünyesinde faaliyet gösteren Savunma Sanayii Akademi tarafından yürütülecek olan Milli Yetkinlik Hamlesi ile yetenek ve yetkinlik değerlerinin merkezde konumlandırılması ve birçok unsurun tek bir çatı altında birleşerek tüm ekosisteme yayılmasının sağlanması hedefleniyor.

Savunma sanayiinde Milli Yetkinlik Hamlesi başlıyor! - 1. Resim

'YETENEK BİR ŞEY AMA YETKİNLİK HER ŞEYDİR'

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, konuya ilişkin X'teki paylaşımında, "Savunma sanayimizde geliştirdiğimiz her yüksek teknolojinin arkasında insanımız var. Mühendisinden teknisyenine, uzmanından işçisine tüm arkadaşlarımız büyük çaba sarf ediyor." ifadesini kullandı.

Görgün, şunları kaydetti:

"Bizim de temelde inandığımız bir konu var 'yetenek bir şey ama yetkinlik her şeydir'. Doğru yetkinlikler yeteneği farklılaştırıyor, ayrıştırıyor, potansiyelini gösteriyor ve performansını yükseltiyor. Savunma sanayisinde Milli Yetkinlik Hamlesi projesinin temel çıkış noktası, yetenek olarak kabul ettiğimiz savunma sanayisi çalışanları ve adayların yetkinlik gelişimi için doğru adımlar atmak oldu."

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Anadolu Ajansı
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