Çelik Kubbe lazerle savunacak! İşte en alçaktan en yüksek irtifaya 'gök vatan'ın üstünlükleri

Mikro-drone’lardan, lazer silahlar ve balistik füzelere kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan hava savunma sistemi ile gökyüzünde düşman tehditlerine karşı kalkan oluşturulacak.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - En alçak irtifadan en yüksek irtifaya kadar sadece belli bir bölgede değil, yurt genelinde Gök Vatan’ın savunmasını sağlayacak sistem için start verildi. “Çelik Kubbe” ismi verilen sisteme farklı menzillere sahip KORKUT, GÖKDEMİR, GÖKER, GÖKBERK, HİSAR ve SİPER gibi hava sistemlere entegre edilecek.

Çelik Kubbe ile nokta, alan ve bölge hava savunması gerçekleştirilebilecek sistemler için ortak hava resmi oluşturulacak. Tehditler gerçek zamanlı olarak harekât merkezlerine iletilecek ve yapay zekâ desteği sağlanacak. Sisteme, hava savunma yeteneğine sahip deniz platformları ile savaş uçakları da dâhil edilecek.

"ÖNCE TEHDİDİN TESPİT EDİLMESİ GEREKİYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesinde, yerli ve millî hava savunma katmanlarının tamamına “Çelik Kubbe” adı verildiği kamuoyuna duyurulmuştu. Gök Vatan’ı koruyacak Çelik Kubbe sistemini gazetemize değerlendiren savunma uzmanı Turan Oğuz, bütün ülkelerin katmanlı olarak tanımlanan hava savunma sistemini hayata geçirmeye çalıştığına dikkati çekti.

Söz konusu sistemin en alt katman olan mikro-drone’lardan, en üst katman olan balistik füzelere kadar geniş bir yelpazeyi kapsadığına işaret eden Oğuz “Bir tane hava savunma sistemi elbette ki yeterli değil. Farklı tehditlere karşı farklı savunma sistemlerinin geliştirilmesi gerekiyor. Bunlar arasında elektronik harp ve lazer sistemleri yer alıyor. Bunların dışında füzeli ve namlulu sistemler de var. Hava savunma sistemi sadece füzelerden oluşmuyor. Savunmanın içinde en önemli alan ise radarlara düşüyor. Savunma için önce tehdidin tespit edilmesi gerekiyor” dedi.

ORGANİZMA OLACAK

Turan Oğuz, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde komuta kontrol merkezleri bulunduğunu, oluşturulacak Çelik Kubbe sistemlerinin hepsinin de bu merkezlere bağlı olacağını ve buradan yönlendirileceğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Bu merkezler hava sahamızdaki ve denizlerimizdeki bütün hareketliliği görebiliyor. Bütün bilgiler bu kontrol merkezlerinde toplanıyor. Bütün bunların haricinde sistemler arası bağlantıyı sağlamak için haberleşme sistemleri de oluşturuluyor. HİSAR Hava Savunma Sistemi dediğiniz zaman sadece füze atıcı araçlardan oluşmayacak, tüm kurulan sistemler arası ilişkiyi sağlamak için haberleşme aracı oluşturulacak. Aslında Çelik Kubbe denilen şey bir çatı olacak.

Bu çatının altında bütün savunma sistemleri birleşecek. Ayrıca bütün ülke çapında ayrı ayrı çalışan sistemleri birbirine bağlayan komuta kontrol yazılımları yapılacak. Çelik Kubbe tam olarak bir organizma olacak. Bu organizma az sistemle de olsa işlemeye başladı. Geliştirilecek bütün hava savunma sistemleri tek tek bur organizma altına girecek. Dolayısıyla savunma sistemi büyüye büyüye Çelik Kubbe’yi oluşturacak."

BALİSTİK DE VAR LAZER DE

Bu sene içinde SİPER Hava Savunma Sistemi’nin de devreye gireceğini hatırlatan Oğuz, havadan erken ihbar kontrol sisteminden de Çelik Kubbe’nin içine dâhil edileceğini belirtti. Savunma uzmanı Turan Oğuz, 3-4 yıl içinde Türkiye’nin balistik füze kabiliyetine sahip olacağını, bu yöndeki çalışmaların hızlandığını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Balistik füzeler olmazsa olmazdır. Çünkü bu füzeler çok hızlı olduğu için hazırlanmak için çok fazla zamanınız olmaz. Onu hızla önce tespit edip sonra teşhis etmeniz ve yok etmeniz gerekir. Bunun için gelişmiş ülkeler, uzayda uydu görevlendiriyor. Çünkü balistik füzelerin yanma kapasiteleri olduğu için onlar uzaydaki kızıl ötesi uydular tarafından takip ediliyor. Gelecekte bizim bu füzeleri takip edebilmek için uydu göndermemiz gerekiyor.

Lazer silahları da Çelik Kubbe’nin altında yer alacak. Lazer silahı dediğimiz sistem sonsuz ateş gücü sağlıyor. Şu anda sahada kullanılan bazı lazer silahları var. Yaklaşık iki üç senedir test ediliyor. Türkiye, aslında şu an için mini mikro ve kamikaze İHA’lara karşı lazer silahlarını test ediyor. Oradan aldığı geri beslemelere göre de yenilerini geliştiriyor. Geleceğin silahlarından bir tanesi de lazer silahları. Türkiye yönlendirilmiş enerji silahları dediğimiz geleceğin silahları konusunda çalışıyor."

ASLAN PAYI ASELSAN'DA

Gök Vatan’ın dört bir yanını kapsayacak bir güvenlik şemsiyesi olarak düşünülen Çelik Kubbe hava savunma ağında, çok kısa, kısa, orta ve uzun menzil olmak üzere dört katman yer alacak. Savunma ağının azami 10 kilometre etki menzili ve 5 kilometre irtifa sınırı bulunan bu ilk çeperinde ASELSAN imzalı KORKUT, GÖKBERK, ŞAHİN, GÖKER, İHTAR ve SUNGUR’un bulunması bekleniyor. 10 ila 15 kilometre irtifayı kapsayan ve ‘orta irtifa’ olarak bilinen alanda KALKAN 1 ve KALKAN 2 ile HİSAR O+ gibi hava sistemleri öne çıkıyor. Bu yıl envantere girmesi beklenen Türkiye’nin yerli ve millî imkânlarla geliştirdiği ilk uzun menzilli (100 kilometre) hava savunma sistemi olan SİPER ise güvenlik şemsiyesinin en üst kısmında bulunacak.

GÖRGÜN: SİSTEMLER SİSTEMİ OLACAK

Çelik Kubbe’yi değerlendiren Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Savunma Sanayii İcra Komitesinde, kamikaze insansız deniz ve hava araçları, uzun menzilli füze ile hava savunma sistemleri konularında kararlar alındığını hatırlatarak “Alınan önemli kararlardan biri de şüphesiz ‘sistemler sistemi’ olarak geliştireceğimiz Çelik Kubbe. Yerli ve millî projemiz Çelik Kubbe, katmanlı hava savunma sistemlerimiz ile bütün algılayıcı ve silahlarımızın bir ağ yapısı altında birbirleriyle entegre çalışmasını, ortak hava resminin oluşturulmasını, gerçek zamanlı olarak harekât merkezlerine ulaştırılmasını ve yapay zekâ destekli olarak karar vericilere sunulmasını temin edecek. Çelik Kubbe; ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE ve MKE firmalarının ortaklaşa çalışması ile yürütülecek” dedi.