Liste yenilendi! Beş savunma şirketimiz dünyada ilk 100'de

Defense News dergisi tarafından düzenlenen 'Defense News Top 100' listesi güncellendi. Listede 5 Türk savunma şirketi yer alırken, 42'nci sırada bulunan ASELSAN, Türkler arasında en yüksek konumda bulunan şirket oldu.

ABD merkezli dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi kabul edilen “Defense News Top 100”deki Türk şirketi sayısı 5’e yükseldi. Türk şirketleri arasında Defense News Top 100’ün en üstünde 42. sırada ASELSAN yer aldı. TUSAŞ 50, Roketsan 71, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) 84 ve ASFAT 94. sırada kendisine yer buldu.

HEPSİ SIRASINI YÜKSELTTİ

2023’te dört Türk şirketinin bulunduğu listede, bu yıl Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) ilk defa yer aldı. Geçen yıl 47. sırada bulunan ASELSAN 42. sıraya, 58. sırada bulunan TUSAŞ 50. sıraya, 100. sırada bulunan ASFAT ise 94. sıraya yükseldi. Böylece listeye giren tüm Türk şirketleri geçen seneye nazaran sıralarını yükseltti.

"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, konuyla ilgili açıklamasında, Türk savunma sanayiinin her geçen gün daha da büyüdüğünü, geliştiğini, güçlendiğini ve yükseldiğini ifade etti.

Geniş, nitelikli ve dinamik ekosistemle, sahada kendini ispat etmiş sistemlerle ve her geçen gün büyüyen ihracat potansiyeliyle Türkiye’nin de artık devler liginde önemli bir aktör olduğunu bütün dünyaya gösterdiklerini belirten Görgün, şunları kaydetti: Uluslararası alanda yakalanan bu başarının arkasında, Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın şartsız desteği ve Türk mühendislerinin akıl ve alın teri bulunuyor. Defence News İlk 100’de yer alan firmalarımızı ve çalışanlarını tebrik ediyorum. Savunma sanayii ekosistemi olarak, yorulmadan, durmadan gece gündüz çalışmaya, başarılarımıza her geçen gün yeni başarılar eklemeye devam edeceğiz.