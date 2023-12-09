Seçil Erzan, 2 milyon doları böyle diyerek kapmış

9 Aralık 2023 05:05 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 05:08

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Futbol ve iş dünyasından pek çok ismin milyonlarca dolar verdiğini iddia ettiği hayali fon vurgununun tutuklu baş aktörü Seçil Erzan’ın yeni kurbanlarını kendisine para vermeleri için hangi ikna yöntemlerini kullandığı dava dosyasına giren ses kayıtlarında ortaya çıktı. Eski banka müdiresi Erzan’ın 2 milyon dolar dolandırdığı iş adamı Bülent Çeviker’in emekli İngilizce öğretmeni eşi İnci Çeviker’in Erzan’ın evlerine geldiğinde kuşkulanması üzerine aldığı ses kayıtlarında şu konuşmalar yer alıyor:

İnci Çeviker: Seçil biz cuma günü vadeyi uzatmasaydık, parayı alacaktık değil mi?

Erzan: Alacaktınız, salı günü alacaktınız.

İnci Çeviker: 3 milyon alacaktık değil mi?

Erzan: Evet.

İnci Çeviker: Bu senin müşterilerinin fonuydu. Ondan sonra bitti değil mi?

Erzan: İşlem bitti, kapattılar.

İnci Çeviker: Biz nereye girdik?

Erzan: Bitmedi o işlemi uzattılar. O işlem devam ediyor.

İnci Çeviker: Hoca da devam etmiş oldu. Öyle mi?

Erzan: O da devam etti tabii ki...

İnci Çeviker: Şimdi biz parayı alacak mıyız?

Erzan: Tabii ki alacaksınız. Parayı almama gibi hiçbir riskiniz yok. Rahat olun.

Bülent Çeviker: Rakam değişmeyecek, 5 milyon dolar?

Erzan: Evet çünkü vadeyi uzattık.

İnci Çeviker: Sen o zaman bize yeni bir kâğıt verecek misin?

Erzan: Vereceğim tabii ki. Mevcut kâğıdın altına ISIN kodu aynı, bakiyesini yazarım, kaşeler, imzalarım.

Bülent Çeviker: Resmî evrak alabiliyor muyuz?

Erzan: Bizim evrak ondan daha değerli. Resmî evrak dediğimiz o zaten. Bu sizin çarşamba günü bankaya gidip alabileceğiniz de bir şey ama işlem vadesi bitene kadar oraya girdiğimizde o kadar kârı niye alıyoruz diye sorgulanır, sorun olur. İşlemin içinde gizli bir ISIN kodundayız biz. O yüzden sorgulatamıyoruz.

İnci Çeviker: Resmî evrak alınacak olsa onu Hoca alır sadece.

Erzan: O da almıyor. Almasına gerek yok. Çünkü bugüne kadar çok aldı gitti.

İnci Çeviker:O zaman antetli kâğıda yaz. Şu tarihte 5 milyon falan diye. Ben uğrayıp alırım.

Bülent Çeviker: Senden başka kim yapıyor bu işlemleri, yani genel müdürlükte?..

Erzan: Bir sürü kişiler var, yapanlar çok. Onlar yaptırıyorlar zaten.