Seçil Erzan'ın avukatından itiraz: Fatih Terim'in ifadesi usule aykırı

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında ilk kez ifade veren Fatih Terim'in sözlerine Seçil Erzan tarafından tepki var. Terim'in ifadesinin usule aykırı olduğunu savunan Erzan'ın avukatı Bülent Aybirdi, Terim'in erken ifade verdiğini söyledi. Aybirdi, Terim’in ifadesinde geçen 3 milyon doların daha önceki ifadelerinde de yer almadığını belirtti.

Fatih Terim, Seçil Erzan davasında ilk kez ifade verdi! Denizbank ve Hakan Ateş sözleri dikkat çekti

Fatih Terim, Seçil Erzan davasında ilk kez ifade verdi! Denizbank ve Hakan Ateş sözleri dikkat çekti

Dolandırıcılık iddiasıyla tutuklu yargılanan Seçil Erzan'ın avukatı Fatih Terim'in ifadesinin ardından açıklamalarda bulundu. Milliyet'in haberine göre Erzan'ın Avukatı, Fatih Terim'i 17 Eylül'deki duruşmaya beklediklerini fakat 20 Ağustos'ta ifade vermesine itiraz ederek ifadenin usulüne aykırı olduğuna itiraz etti.

"ASILSIZ İDDİALARI SORUP, YÜZLEŞECEKTİK"

Terim’in tek başına ifade vermesine tepki gösteren Seçil Erzan’ın avukatı Bülent Aybirdi, Terim’in ifadesinde geçen 3 milyon doların daha önceki ifadelerinde de yer almadığını öne sürdü.

Fatih Terim’in daha önce 249 bin dolar ve 47 bin TL’den bahsettiğini anlatan Aybirdi şunları söyledi:

Tüm bunları ve Terim’in Seçil Hanım’a dair iddialarını kendisine soracaktık, Seçil Hanım da SEGBİS ile duruşmaya katılacaktı. Yüzleşeceklerdi. Duruşmaya hazırlanıyordu. Ancak ne hikmetse duruşma 20 Ağustos’ta yapıldı.”

PLANLANANDAN DAHA ÖNCE İFADE VERDİ

Seçil Erzan’ın yargılandığı davada Fatih Terim’in 17 Eylül’de ikametgâhının olduğu Bodrum’da ifade vermesi bekleniyordu. Ancak Terim’in avukatlarının mahkemeye başvurarak, müvekkillerinin daha erken bir tarihte ifade verebileceğini beyan ettiler. Mahkeme de bu talebi kabul ederek Terim’i ifadeye çağırdı. Terim önceki gün (20 Ağustos’ta) mahkeme heyetinin önünde ifadesini verdi.

TERİM, '3 MİLYON DOLAR'DAN BAHSETMİŞTİ

Öte yandan, Fatih Terim, kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında 20 Ağustos'ta ilk kez ifade vermiş ve kendisinin de maddi ve manevi zararları olduğunu söylemişti.

Terim, Denizbank'taki saklama hesabında 3 milyon dolar civarında para olması gerektiğini ancak bankanın kendisine böyle bir paranın olmadığını söylediğini belirtmişti.

Ünlü teknik adam, "Denizbank ile olan ilişkim uzun yıllara dayandığı için hesaplarımda oluşan zararımın tam tutarını henüz bilmiyoruz, bu hususta açmış olduğumuz davalar da mevcuttur" diye konuşmuştu.