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Seçimlere müdahale için Türkiye'ye gönderilen terörist Dorşin Botan yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Seçimlere müdahale için Türkiye&#039;ye gönderilen terörist Dorşin Botan yakalandı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

5 gün sonra gerçekleştirilecek yerel seçimler için geri sayım devam ederken Şırnak'ta önemli bir operasyona imza atıldı. Türkiye'ye illegal yollardan giriş yaparak seçimlere müdahale için görevlendirilen terörist Dorşin Botan kıskıvrak yakalandı.

Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdari Genel Seçimleri için 5 gün sonra sandık başına gidecek. Kritik virajda geri sayım devam ederken Şırnak'ta önemli bir operasyon gerçekleştirildi. 

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, 21 Mart'ta kent merkezinde yapılan bir operasyonda, "silahlı terör örgütüne üye olma suçundan" aranan ve Türkiye’ye illegal yollardan giriş yaparak terör örgütü YPS'nin faaliyetlerini yönetmek ve seçimlere müdahale etmek maksadıyla görevlendirilen terör örgütü mensubunun yakalandığı kaydedildi.

Teröristin Dorşin Botan kod adlı Ç.G. olduğunun belirlendiği bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2009 yılında bölücü terör örgütüne katılarak terör faaliyetlerine başlamış, Kuzey Irak Gare alanında bulunmuş, 2011 yılında Kandil’de, 2015-2017 yılları arasında Suriye/Derik bölgesinde sözde karargâhta sorumlu düzeyde YPJ komutanı olarak görev yapmış, daha sonra 2019-2020 yıllarında sözde Şengal saha komutanı olmuş ve BTÖ faaliyetlerini sürdürmüştür. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan başarılı operasyon sonucunda yakalanan Ç.G., Şırnak Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gözaltına alınmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliği için terörle mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecek ve terör örgütlerine karşı her zaman en etkin mücadele verilecektir."

SEÇİM GÜNÜ 594 BİN PERSONEL SAHADA OLACAK

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, seçim güvenliği için 31 Mart'ta, emniyet, jandarma, sahil güvenlik, korucu, gönüllü koruculardan oluşan 594 bin personelin görevlendirildiğini açıklamıştı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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