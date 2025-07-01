Seferihisar küle döndü, hasar büyük! Geriye enkaz kaldı

Seferihisar'daki yangından en çok etkilenenler Doğankent Sitesi'nde oturanlar oldu. 350 hanenin 85'i tamamen küle döndü. Canlarını güçlükle kurtaran vatandaşlar 1 kilometre dumanın içinde yürüdüklerini anlatırken ilçedeki hasarın oldukça büyük olduğu öğrenildi.

İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçelerinde çıkan orman yangınları, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak yerleşim alanlarına sıçradı. Yangından en çok etkilenen bölge Seferihisar'daki Doğankent Sitesi oldu.

Yaklaşık 350 hanenin bulunduğu sitede, alevler kısa sürede birçok yapıyı etkisi altına aldı. İlk belirlemelere göre 85 hane tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken site içerisindeki çok sayıda araç da yangında hasar gördü.

Sitedeki yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Ekipler, zarar gören konut ve araçların durumunu belirlemek üzere sahada çalışmalarını sürdürüyor.

DUMANIN İÇİNDE 1 KİLOMETRE YÜRÜDÜLER

Yangında evinin ufak çaplı bir hasar aldığını söyleyen ev sahibi Ali Rıza Yapar, "Yangının başlangıç noktası sitenin A tarafıydı. Orada makilik ve ağaçlık bir alan var. Yangın, oradan başlayarak bizim bulunduğumuz B tarafına, vadiyi takip ederek rüzgarın etkisiyle ulaştı.

Önce birkaç ev, sonra bizim bitişiğimizdeki ev yandı. Bizim evin de küçük bir bölümü hasar gördü. Bizden sonraki iki ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Hemen bitişiğindeki ev ise büyük hasar aldı.

Yangınla birlikte duman yoğunlaştı. Bu esnada siteyi terk edenler oldu. Biz de saat 16.00 gibi siteden ayrıldık. Yoğun dumanın içinde, özel güvenlik görevlileriyle birlikte yaklaşık 1 kilometrelik bir mesafeyi kat ettik. Adeta sisin değil, dumanın içinden geçtik. Daha sonra görüş açıldı ve uzaklaştık. Şu an sitede yaklaşık 350 hane bulunuyor. Yangında 85 ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Ayrıca 30-40 kadar ev de kısmen zarar gördü" dedi.

"KÜL YIĞINI GÖRMEYE GELDİK"

Başka bir sitede oturan ve akrabası Ali Rıza Yapar’ın evini kontrole geldiğini söyleyen Mustafa Koydeniz ise "Gece saat 01.30 sıralarıydı. Saat 02.00’ye kadar telefon mesajlarıyla buralardan bilgi aldık. "Doğankent Sitesi 16 B7 ve 16 numara da yananlar arasında" deyince insanlar çöküyor tabii.

Yakınınızın evi sonuçta. Açıkçası buraya bir kül yığını görmeye geldik. Sabah saat 6’da erkenden kalktık. Ama baktık şu arkadaki ev komşumuzun evi, yani bitişik olan yanmış. Bizimkisi sağlam. Çatıda yüzde 10 civarında hasar var. İşte buna seviniyorsunuz ama komşunuza üzülüyorsunuz. Hayat böyle bir şey. Allah zarar görenlere sabır versin. Bir daha da böyle bir şeyi görmeyi nasip etmesin" ifadelerini kullandı.