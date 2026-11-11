Şehir şehir gezecek: Kılıçdaroğlu kış mesaisine başlıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kış aylarında da il ziyaretlerini sürdürecek. Kasım ayında Antalya ve Diyarbakır'a gitmesi planlanan Kılıçdaroğlu, Antalya'da ekonomi, turizm ve esnafın sorunlarını ele alırken Diyarbakır'da Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin temaslarda bulunacak. CHP kurmayları, sürecin toplumsal mutabakatla yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, il gezilerine kış aylarında da ara vermeden devam edecek. Bu ay içerisinde Antalya ve Diyarbakır’ı ziyaret etmesi planlanan Kılıçdaroğlu, iki kentte farklı başlıklarda temaslarda bulunacak. Antalya’da ekonomi, turizm ve esnaf odaklı temaslarda bulunacak olan Kılıçdaroğlu, Diyarbakır’da ise Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili mesajlar verecek.

CHP kurmayları, “Terörsüz Türkiye sürecinin toplumsal mutabakatla ilerlemesi gerektiğini düşünüyoruz. Kılıçdaroğlu, bölgedeki kanaat önderleri ve sivil toplum temsilcileriyle yapacağı görüşmelerde sürece ilişkin yaklaşımını bir kez daha ortaya koyacak” ifadelerini kullandı. Kurmaylar, ayrıca, saha çalışmalarının kış boyunca sürdürüleceğini belirtti.

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