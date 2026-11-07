Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Siyasi nedenlerle tutuklanmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklu belediye başkanlarının siyasi nedenlerle tutuklanmadığını söyledi. İmamoğlu'nun siyasi düşünceleri nedeniyle cezaevinde olmadığı yönündeki görüşünü yineleyen Kılıçdaroğlu, başka nedenlerle tutuklandığını belirtti.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Kasım Cuma akşamı NTV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye başkanları hakkındaki değerlendirmeleriyle dikkat çekti.

Daha önce İmamoğlu'nu siyasi tutuklu olarak görmediğini açıklayan Kılıçdaroğlu, bu görüşünün değişmediğini belirtti.

"DİĞER BELEDİYE BAŞKANLARI DA SİYASİ NEDENLERLE TUTUKLANMADILAR"

Programda, İmamoğlu'nu siyasi tutuklu olarak değerlendirmediğine ilişkin önceki açıklaması hatırlatılan Kılıçdaroğlu'na aynı görüşte olup olmadığı soruldu.

Kılıçdaroğlu, görüşünün değişmediğini belirterek İmamoğlu'nun siyasi düşüncesi veya kullandığı siyasi ifadeler nedeniyle değil, başka gerekçelerle tutuklandığını ve yargılandığını belirtti.

Açıklamasının yalnızca İmamoğlu'nu kapsamadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Diğer belediye başkanları da siyasi nedenlerle tutuklanmadılar" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlundan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Siyasi nedenlerle tutuklanmadı

"YARGI SİYASİ İKTİDARIN ELİNDE SOPA GİBİ KULLANILAMAZ"

Kılıçdaroğlu, tutuklamaların siyasi söylemlerden kaynaklanmadığını kaydetmesine rağmen yargının işleyişine yönelik eleştirilerde de bulundu.

Yargı uygulamalarında çifte standart bulunduğunu ileri süren Kılıçdaroğlu, yargı bağımsızlığının korunması gerektiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu, "Yargı siyasi iktidarın elinde bir sopa gibi kullanılamaz" ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANLARININ TUTUKLANMA YÖNTEMİNİ ELEŞTİRDİ

Kılıçdaroğlu, hangi siyasi partiden olursa olsun belediye başkanlarının sabah erken saatlerde evlerine düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınmasını ve tutuklanmasını doğru bulmadığını söyledi.

Soruşturmaların tutuklama olmadan da yürütülebileceğini savunan Kılıçdaroğlu, savcıların tanıkları dinleyebileceğini, delilleri toplayabileceğini ve Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) bilgi isteyebileceğini ifade etti.

Delillerin toplanmasının ardından iddianame hazırlanabileceğini belirten Kılıçdaroğlu, tutukluluğun soruşturmanın başında uygulanmasına karşı olduğunu dile getirdi.

"Delil bulmazsanız ne olacak?" diye soran Kılıçdaroğlu, mevcut yargılama yöntemini demokratik hukuk düzeni açısından eleştirdi.

Kılıçdaroğlundan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Siyasi nedenlerle tutuklanmadı

İMAMOĞLU DAHA ÖNCE KILIÇDAROĞLU'NA YANIT VERMİŞTİ

Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna ilişkin açıklamaları daha önce de iki isim arasında tartışma konusu olmuştu.

Kılıçdaroğlu, Eylül 2026'da verdiği röportajda İmamoğlu'nun tutuklanmasını doğru bulmadığını ancak siyasi görüşleri nedeniyle cezaevine gönderildiği değerlendirmesine katılmadığını söylemişti.

İmamoğlu ise 11 Eylül'de yaptığı açıklamada "Ben siyasi tutukluyum, tutsağım" diyerek Kılıçdaroğlu'nun değerlendirmesine karşı çıkmıştı.

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