Kılıçdaroğlu'nun kurmayları parti kararını açıkladı: CHP, her türlü seçime var

CHP, erken seçim ihtimalini mevcut şartlarda zayıf görse de erken ya da zamanında yapılacak her türlü seçime hazır olduğunu açıkladı. Parti kurmayları, sandık ne zaman kurulursa kurulsun seçim tarihine ilişkin hiçbir çekincelerinin bulunmadığını vurguladı.

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Genel seçimlerin ne zaman yapılacağına ilişkin tartışmalar sürerken CHP, seçim takvimine yönelik tavrını netleştirdi.

Özgür Özel yönetimindeki Yeni Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olabileceği 2028 seçimlerine karşı çıkarken CHP, erken ya da zamanında yapılacak her türlü seçime hazır olduğunu açıkladı.

CHP kurmayları, erken seçim ihtimalinin mevcut siyasi şartlar içerisinde zayıf görüldüğünü ancak iktidarın seçim kararı alması durumunda partinin hazırlıksız yakalanmayacağını ifade ediyor.

CHP kurmayları, seçim tarihi konusunda herhangi bir çekincelerinin bulunmadığını belirterek “Muhalefet hiçbir zaman seçimden kaçmaz. Her zaman ve her şartta sandığa gitmeye hazır olur. Seçim hangi tarihte yapılırsa yapılsın bizim açımızdan sorun yok. Önemli olan milletin önüne sandığın gelmesidir.” dedi.

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