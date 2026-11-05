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Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Husiler'e Mekke sözü

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Husiler'e Mekke sözü
Başlık ResmiCHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Husiler'e Mekke sözü

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Husi Dışişleri Bakanı Ebu Ras görüşmesinde Yemen'e muhtemel asker sevkiyat gündeme geldi. Anlaşmaya dair endişe taşımadıklarını ileten Kılıçdaroğlu, Türk askerinin bölgede bir çatışma tarafı olarak değil, yalnızca barışın tesisi amacıyla görev alacağını vurguladı.

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Berat Temiz
BERAT TEMİZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen hafta salı günü Husilerin Dışişleri Bakanı Abdülvahid Ebu Ras ile Zoom üzerinden gerçekleştirdiği görüşmenin detayları ortaya çıktı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, anlaşmaya ilişkin herhangi bir endişelerinin bulunmadığını ifade etti.

Türkiye'nin Yemen'e asker göndermesi ihtimalinin de gündeme geldiği görüşmede, Türk askerinin bölgede çatışmanın tarafı olmak için değil, barışın tesisine katkı sunmak amacıyla bulunacağı mesajı verildi.

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