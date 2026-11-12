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Şehit ateşi Hatay’a düştü! Hüseyin Zehir’in acı haberi baba ocağına ulaştı

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Şehit ateşi Hatay’a düştü! Hüseyin Zehir’in acı haberi baba ocağına ulaştı
Başlık ResmiŞehit ateşi Hatay’a düştü! Hüseyin Zehir’in acı haberi baba ocağına ulaştı

Malatya’da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Astsubay Hüseyin Zehir’in Hatay’ın Payas ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı.

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Malatya’da S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 4 asker şehit oldu.

Şehit ateşi Hatay’a düştü! Hüseyin Zehir’in acı haberi baba ocağına ulaştı
Başlık ResmiŞehit ateşi Hatay’a düştü! Hüseyin Zehir’in acı haberi baba ocağına ulaştı

Şehit olan askerlerden 34 yaşındaki Astsubay Hüseyin Zehir'in Hatay’ın Payas ilçesindeki baba ocağına şehadet haberi ulaştı.

Şehit ateşi Hatay’a düştü! Hüseyin Zehir’in acı haberi baba ocağına ulaştı
Başlık ResmiŞehit ateşi Hatay’a düştü! Hüseyin Zehir’in acı haberi baba ocağına ulaştı

Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Zehir’in baba ocağına yakınları akın etti.

Şehit ateşi Hatay’a düştü! Hüseyin Zehir’in acı haberi baba ocağına ulaştı
Başlık ResmiŞehit ateşi Hatay’a düştü! Hüseyin Zehir’in acı haberi baba ocağına ulaştı
Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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