Şehit babasından duygulandıran sözler! 'Oğlum dün beni aradı...'

13 Ocak 2024 19:57 - Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 19:58

Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit bölgesinde hain terör örgütü eli kanlı PKK'lı teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi sonrası çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu. Türk Ordusu hain saldırıya misliyle karşılık verdi. Türkiye şehitlerin acısını yüreğinde hissederken şehit babasının sözleri duygulandırdı.

DİYANET BAŞKANI ERBAŞ ŞEHİT İÇİN DUA ETTİ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin’in evine taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin ailesi Nazif ve Ferah Evcin çiftiyle konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve Vali Aksoy, şehit Muhammed Tunahan Evcin için dua etti.

Aileye başsağlığı dileyen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Erbaş, “Allah yolunda vatan için öldürülenlere ölü demeyiniz. Onlar diridirler. Siz bilmesiniz, onlar diridirler. Dolayısıyla biz, hiçbir şehidimize ölü demiyoruz. Onlar diridirler, öyle inanıyoruz. İnşallah Muhammed Tunahan’ımız da Allah’ın izniyle, Peygamberimize komşu oldu. Onlar cennet kuşları inşallah” dedi.

ŞEHİT BABASINDAN DUYGULANDIRAN SÖZLER

Şehit askerin babası Nazif Evcin olunun Regaip Kandilini kutlamak için aradığını kendisini aradığını söyledi. Baba Nazif Evcin'in, "Bana Türkiye'yi böldürmeyeceğiz, Türkiye Cumhuriyeti'ni sildirmeyeceğiz, Vatan için pislikleri temizleyeceğiz. Askere, polise dua edin.' dedi. Evladımla gurur duydum" ifadeleri duygulandırdı.

Şehit Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin, yarın öğlen Reşadiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Alpu ilçesinde toprağa verilecek.