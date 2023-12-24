Elazığlı şehidin son paylaşımı yürek yaktı... 'Vatan sizlere minnettar' dedi, bir gün sonra acı haberi geldi

24 Aralık 2023 00:08 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 00:35

Pençe Kilit Harekatı Bölgesi’nde şehit düşen 6 kahramandan biri olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan’ın Elazığ’daki ailesine acı haberi ulaştı. Şehidin baba evi Türk bayrakları ile donatılırken, şehidin son paylaşımı yürek yaktı.

SON MESAJI 'VATAN SİZLERE MİNNETTAR' OLDU

22 yaşında şehadete ulaşan Piyade Sözleşmeli Er Kemal, son paylaşımını dün yaşanan çatışmada şehit düşen Mehmetçikler için yapmıştı. Whatsapp durumunda 6 şehidimizin ismini paylaşan Kemal, "Rabbim şehadetinizi kabul etsin. Vatan sizlere minnettar” ifadelerini kullanmıştı. Bu paylaşımdan sadece bir gün sonra vatanı için kendisi şehit düştü.

ŞEHİT BABASININ SÖZLERİ YÜREK YAKTI

Kahraman Mehmetçiğin babası Mehmet Aslan da vakur paylaşımı ile duygulandırdı. Oğlunun şehadet haberini alan baba 6 şehidin ismini de paylaşarak, "Oğlum şehit oldu ne mutlu bana" ifadelerini kullandı.