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Seyyar satıcıların ‘yer’ kavgası! Canını 44 numara ayakkabısı kurtardı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Seyyar satıcıların ‘yer’ kavgası! Canını 44 numara ayakkabısı kurtardı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da seyyar satıcılar arasında yer tartışması çıktı. Hararetlenen kavgada silahlar konuştu. Ayağına mermi isabet eden adamı ise 2 numara büyük ayakkabısı kurtardı.

Bursa’da hareketli dakikalar yaşandı. Feci olay, merkez Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. 

Seyyar satıcıların ‘yer’ kavgası! Canını 44 numara ayakkabısı kurtardı - 1. Resim

2 EL ATEŞ ETTİ 

Edinilen bilgiye göre, semt pazarında seyyar satıcılık yapan K.D. (62) ile K.İ. arasında 'yer meselesi' yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken K.İ., tartıştığı kişiye doğru 2 el ateş açtı. 

Seyyar satıcıların ‘yer’ kavgası! Canını 44 numara ayakkabısı kurtardı - 2. Resim

AYAKKABISININ BURNUNA İSABET ETTİ AMA…

Mermilerden biri K.D.'nin ayakkabısının burnuna isabet etti. K.D.'nin normalde 42 numara giydiği ve 44 numara ayakkabısının ayağında olması nedeniyle yaralanmadığı tespit edildi.

Seyyar satıcıların ‘yer’ kavgası! Canını 44 numara ayakkabısı kurtardı - 3. Resim

Olay sonrası harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, şüpheli K.İ.'yi aynı mahallede yaklaşık 3 dakika sonra olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte yakaladı. K.İ. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Seyyar satıcıların ‘yer’ kavgası! Canını 44 numara ayakkabısı kurtardı - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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