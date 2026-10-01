Siber Güvenlik Başkanlığı'na kritik atamalar

Cumhurbaşkanı kararıyla Siber Güvenlik Başkanlığı'nın üst yönetimi belirlendi. Başkan yardımcılıklarına Halit Küçükünal ile Yusuf Tancan atanırken, Siber Savunma, Kamu Yapay Zeka ve Dijital Devlet dâhil beş genel müdürlük ile 1. Hukuk Müşavirliğine yeni görevlendirmeler yapıldı.

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Cumhurbaşkanlığı tarafından Siber Güvenlik Başkanlığı'nda yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

BAŞKAN YARDIMCILIĞINA HALİT KÜÇÜKÜNAL VE YUSUF TANCAN ATANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte yapılan atamalar şöyle:

Halit Küçükünal: Siber Güvenlik Başkan Yardımcılığına atandı. Daha önce Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Yusuf Tancan: Siber Güvenlik Başkan Yardımcılığına atandı.

Ferhat Aydoğdu: Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne atandı. Daha önce Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Furkan Civelek: Dijital Devlet Genel Müdürlüğüne atandı.

Mahmut Esat Yıldırım: Siber Savunma Genel Müdürlüğüne atandı.

Mahmut Küçük: Ekosistem Geliştirme Genel Müdürlüğüne atandı.

Ercan Atasever: Birinci Hukuk Müşavirliğine atandı.

Osman Gazi Güçlütürk: Kamu Yapay Zekâ Genel Müdürlüğüne görevlendirildi. Galatasaray Üniversitesinde doktor öğretim üyesi olarak görev yapıyordu. www.trtv.net

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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