Sıcaklık 40°C'yi aştı! Tatilcilerin gözdesi Bodrum'da asfalt eridi

Afrika sıcaklarının etkisine giren Türkiye resmen kavruluyor. Meteoroloji'nin hafta sonuna ilişkin yaptığı uyarıların ardından tatilcilerin gözdesi Bodrum'da hava sıcaklığı 44°C'yi buldu. Sıcak hava nedeniyle Bodrum'da asfalt eridi.

Türkiye'nin dört bir yanında yüksek sıcaklıklar etkili olmaya devam ediyor. Özellikle Akdeniz bölgesi Afrika sıcaklarının etkisiyle kavruluyor. Hatay'da hissedilen sıcaklık 60 dereceyi bulurken, Bodrum'da yüksek sıcaklık asfalt eritti.

TATİLCİLERİN GÖZDESİ BODRUM KAVRULUYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt geneli için yüksek hava sıcaklığı uyarısı yapmıştı. Bodrum’da birkaç gündür sıcaklık 40 derecenin üzerinde seyrediyor.

SICAK HAVA NEDENİYLE ASFALT ERİDİ

Bodrum’un bazı bölgelerinde gölgede ölçülen en yüksek sıcaklık, 44 dereceye kadar ulaştı. Sıcak hava nedeniyle ilçenin kırsal mahalleleri Kumköy, Pınarlıbelen ve Etrim’de asfaltın eridiği görüldü. Bazı sürücüler, asfaltın eridiği bölgelerde zor anlar yaşadı.

Hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta 2-3 derece düşmesi bekleniyor.