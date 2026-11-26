Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında görülen davanın ikinci duruşmasında ara karar açıklandı. Buna göre Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil ve asistanı Yeliz Kaya ile birlikte üç kişi daha tahliye edildi. Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın tutukluluk halinin sürmesine hükmedildi.

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İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Şile Belediyesi davasının ikinci duruşmasında açıkladığı ara kararında beş sanığın tahliyesine hükmetti.

Buna göre Tonguç Çoban, Murat Özdemir, Arif Sevik, Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil ve asistanı Yeliz Kaya’nın adli kontrol tedbirleriyle tahliyesine, Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın da aralarında bulunduğu diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Ahbap soruşturması nedeniyle tutuklu bulunan Yeliz Kaya'nın tutukluluğunun devam edeceği öğrenildi. Duruşma, 15 Şubat'a ertelendi.

ŞİLE BELEDİYESİ DAVASI

Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında, 10 Temmuz 2025'te Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmış, Kabadayı tutuklanmıştı.

Şile'de soruşturma kapsamında üç dalga operasyon düzenlenmişti.

Haluk Levent'in kardeşi dahil beş kişiye tahliye

Davada 11'i tutuklu 53 sanık yargılanıyor, belediye başkanı Kabadayı'nın 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapsi isteniyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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