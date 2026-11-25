Şile Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk davasında tanık olarak dinlenen tutuklu sanatçı Haluk Levent, icra dosyaları ve hacizler nedeniyle asistanı Yeliz Kaya'nın yanı sıra başka kişilerin de banka hesaplarını kullandığını açıkladı. Kardeşi Berkant Acil ile arasındaki para trafiğinin borç ilişkisinden kaynaklandığını savunan Levent, Ahbap Derneğine yönelik suçlamaları da reddetti.

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Şile Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın 92 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın 11'inci duruşması görüldü.

Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Ahbap Derneğine yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Haluk Levent de tanık olarak dinlenmek üzere mahkemeye getirildi.

HACİZLER NEDENİYLE BAŞKALARININ HESAPLARINI KULLANMIŞ

Mahkemede banka hesaplarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan Haluk Levent, geçmişten kalan icra dosyaları ve hacizler nedeniyle başka kişilerin banka hesaplarını kullandığını kabul etti.

Asistanı Yeliz Kaya'nın hesaplarının kendisi tarafından kullanıldığını belirten Levent, bu durumu 29 Mart 2025'te Ahbap Derneğini denetlemeye gelen İçişleri Bakanlığı başmüfettişlerine ve 4 Nisan 2026'da Maltepe Vergi Dairesine bildirdiğini söyledi.

Levent, "Çünkü benim eskiden kalma icra dosyalarım vardı, hacizler vardı. Onun gibi birkaç arkadaşın üzerinden hesaplar kullandım" dedi.

Şile Belediyesinin rüşvet davasında Haluk Leventten dikkat çeken itiraf: Hacizler nedeniyle başkalarının hesaplarını kullandım

"ONUN YERİNE BENİM TUTUKLANMAM GEREKİYOR"

Asistanı Yeliz Kaya'nın Şile Belediyesi dosyası kapsamında tutuklandığını hatırlatan Levent, söz konusu hesapları kendisinin kullandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Onun yerine benim tutuklanmam gerekiyor. Benim tutukluluğum olması çok daha sağlıklı ve adaletli olacaktır. Çünkü bu benim hesaplarımdır."

KARDEŞİYLE ARASINDAKİ PARA TRAFİĞİNİ BORÇ İLİŞKİSİYLE AÇIKLADI

Şile Belediyesi davasının tutuklu sanıklarından kardeşi Berkant Acil ile arasındaki para hareketlerine ilişkin de konuşan Levent, ekonomik sıkıntıları nedeniyle kardeşinden sürekli borç aldığını söyledi.

Festival ve organizasyonlara ilişkin kardeşiyle yaptığı yazışmaların mahkemenin elinde olduğunu belirten Levent, mesajlarında rüşvet veya ihaleye ilişkin herhangi bir ifade bulunmadığını savundu.

Ahbap Derneğinden kardeşi Berkant Acil'e 1 milyar lira aktarıldığı yönündeki iddiaları da reddeden Levent, hesap hareketlerinin incelenmesi gerektiğini söyledi.

Şile Belediyesinin rüşvet davasında Haluk Leventten dikkat çeken itiraf: Hacizler nedeniyle başkalarının hesaplarını kullandım

OPERASYONDAN ÖNCE SAVCILIĞA GİTMİŞ

Kardeşi hakkında duyumlar almasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gittiğini anlatan Levent, Berkant Acil'i de savcılığa yönlendirdiğini belirtti.

Levent, kardeşine belediyeyle ilgili bir sorun bulunması hâlinde bunu anlatmasını söylediğini, bu görüşmeden yaklaşık iki ay sonra operasyon düzenlendiğini ifade etti.

AHBAP DERNEĞİNE YÖNELİK SUÇLAMALARI REDDETTİ

Yaklaşık 4,5 aydır cezaevinde tek kişilik hücrede kaldığını söyleyen Haluk Levent, Ahbap Derneğine yönelik suçlamalara ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Levent, derneğin toplanan bağışların yüzde 94'ünü deprem bölgesine aktardığını ileri sürerken suçlamalara konu olan paraların yönetim kurulu kararıyla karar defterine işlendiğini savundu.

Kişisel alacak ve borç ilişkilerinin Ahbap Derneğinin hesaplarıyla karıştırıldığını iddia eden Levent, "Çaldığım iddia edilen paralar yönetim kurulu kararı ile karar defterine işlenen paralardır" dedi.

Şile Belediyesinin rüşvet davasında Haluk Leventten dikkat çeken itiraf: Hacizler nedeniyle başkalarının hesaplarını kullandım

KARDEŞİ MAHKEMEDE DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Duruşmada söz alan tutuklu sanık Berkant Acil, ağabeyi Haluk Levent'e seslenerek, "6 aydır görmedim, özlediğimi söylemek istiyorum. Yarın doğum günün, doğum gününü kutlamak istiyorum. Seni seviyorum" dedi.

KABADAYI'NIN 92 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının Şile Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, 10 Temmuz 2025'te gözaltına alınmasının ardından tutuklanmıştı.

Soruşturmanın ikinci dalgasında gözaltına alınan 22 şüpheliden 15'i tutuklanırken üçüncü dalga operasyonu 26 Haziran 2026'da gerçekleştirilmişti.

Hazırlanan iddianamede örgüt elebaşı olduğu ileri sürülen Kabadayı hakkında icbar suretiyle irtikap, resmî belgede sahtecilik, dolandırıcılık, rüşvet almak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak başta olmak üzere çeşitli suçlardan 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Duruşma, tanıkların dinlenmesiyle devam ediyor.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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