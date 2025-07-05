Silivri depremi bize neyi anlatıyor? Şükrü Ersoy canlı yayında açıkladı: Bu mesaj, risk devam ediyor!

Yer bilimci Şükrü Ersoy, Silivri açıklarında meydana gelen depremin 23 Nisan'daki 6.2'lik depremin artçısı olabileceğini söyledi. Ersoy, bölgede riskin devam ettiğini ifade edip "Bu küçük depremler bize mesajdır ve bunları almamız gerekiyor. Kuzey Anadolu Fayı'nın en yakın olduğu yerler Silivri ve batı kesimleridir" dedi.

İstanbul bugün Silivri açıklarında meydana gelen AFAD verilerine göre 3.8, Kandilli verilerine göre 4.1 olan depremle paniği yaşadı. Deprem özellikle Avrupa Yakası'nda hissedilirken Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

A Haber'e konuşan Ersoy, sarsıntının 23 Nisan'daki 6.2'lik depremin artçısı olabileceğini söyleyip Kuzey Anadolu Fayı'nı işaret etti.

"BÜYÜK DEPREM TEHLİKESİ ORTADAN KALKMADI"

Ersoy'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"6,2 büyüklüğündeki deprem bizim Marmara'da beklediğimiz büyük deprem tehlikesini ortadan kaldırmıyor ancak bunun ne zaman olacağını bilemeyiz. Bizim odaklanmamız gereken depreme hazırlık yapmaktır. Yapı stokunu hazırlamamız gerekir. Bizim hazırlıklarımız yapmamız gerekiyor. Büyük deprem için tehlike ortadan kalkmadı.

"KÜÇÜK DEPREMLER MESAJ"

Depremler birbirinden 30 kat enerjiyle ayrılır. Marmara'da beklenen büyük depremin enerjisini almaz. Bölgede risk devam ediyor. Bu küçük depremler bize mesajdır ve bunları almamız gerekiyor. Kuzey Anadolu Fayı'nın en yakın olduğu yerler Silivri ve batı kesimleridir. Kara üzerinde fay hattımız yok bu sevindirici. Ancak bizim endişe etmemizin nedeni burada yapı stokuna olan güvensizlikten. Çok fazla bina var.

MARMARA'DA BÜYÜK DEPREM OLACAK MI?

İstanbul ovası diye bir şey yok bu güzel bir durum deprem dalgası etkisi olmaz ancak dere yataklarımız. Deprem dalgaları geçemez ama yapı stokumuz var. İstanbul'un en büyük şansı ise sağlam bir zemine sahip olmasıdır.

Bu depremin olduğu yer çok tehlikeli gözükmüyor. Ancak o bölgede hareketler var ve Kumburgaz Çukuru'ndan bahsediyoruz. 99 depreminin Marmara'da neden olduğu gerilim devam ediyor ve bölgenin karmaşık bir tektonik yapısı var.

Marmara'da büyük deprem olmayacak demek riskli bir söylemdir. Bizim büyük deprem olacak gibi çalışmalarımıza devam etmemiz gerekiyor. Bizim için en güvenli yer sağlam binalardır"