Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatından 61 yaşındaki Rahmi Temel'in, kazadan yalnızca bir hafta önce işe başladığı ve gemiyle ilk seferine çıktığı öğrenildi. Temel, İzmir'de gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

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Marmara Denizi'nde iki geminin çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu'nun mürettebatından Rahmi Temel, İzmir'de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

61 yaşındaki Temel'in cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camisi'ne getirildi. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Temel'in naaşı, Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Emekli seyir astsubay kıdemli başçavuş olduğu öğrenilen Temel'in cenaze törenine eşi Semra Temel, kızları Merve Temel ve Aslı Temel Büyük ile yakınları katıldı. Temel'in eşi ve kızları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Silivri'deki gemi faciasında acı detay: Bir hafta önce işe başlamıştı, ilk seferinde denize gömüldü

"FİRMAYA BİR HAFTA ÖNCE BAŞLAMIŞTI"

Cenaze töreninde gazetecilere açıklamalarda bulunan Rahmi Temel'in kızı Merve Temel, babasının denize büyük bir tutkuyla bağlı olduğunu anlattı.

Babasının son bir buçuk yıldır artık denize açılmak istemediğini söylediğini ancak denizden kopamadığını belirten Temel, şu ifadeleri kullandı:

"Son bir buçuk senedir 'gitmeyeceğim artık' diyordu. Ama denizden koparamadık onu. Bir vapura bile binse hemen motorları, kaptanları izlerdi. Yüzmeyi çok severdi. Bize de deniz sevgisini o aşıladı. Ama şimdi denizler onu bizden aldı. Firmaya bir hafta önce başlamıştı. Bu ilk seferiydi. Babamızı çok seviyorduk. Bu kadar basit bir kazada kaybetmek bizim içimizi çok acıtıyor."

Silivri'deki gemi faciasında acı detay: Bir hafta önce işe başlamıştı, ilk seferinde denize gömüldü

Kazanın aydınlatılmasını ve benzer olayların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını isteyen Merve Temel, sorumluların hesap vermesi gerektiğini dile getirdi.

Kazanın başka bir geminin rota ihlali nedeniyle meydana geldiğini öne süren Temel, babasının cenazesine ulaşabilmek için iki aydır mücadele verdiklerini belirterek, "Babamıza ulaşmak için 2 aydır mücadele veriyoruz. Onu toprağa ulaştırmak için uğraştık. İki ayın sonunda yetkililer sesimizi duydu ve 720 metreden çıkardılar" dedi.

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TUĞBERK İMAMOĞLU GEMİSİ 2 EYLÜL'DE BATMIŞTI

Marmara Denizi'nde 2 Eylül'de ticari faaliyette bulunan M/T Alsu ile Tuğberk İmamoğlu isimli gemiler çarpışmış, 10 kişilik mürettebatı bulunan Tuğberk İmamoğlu gemisi batmıştı. Olayın ardından Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Arama ve kurtarma çalışmaları kapsamında 14 Eylül'de geminin birinci kaptanı Yaşar Kayhan'ın cansız bedenine ulaşılmıştı.

Silivri'deki gemi faciasında acı detay: Bir hafta önce işe başlamıştı, ilk seferinde denize gömüldü

28 Ekim'de ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Alemdar tarafından yürütülen su altı görüntüleme çalışmaları sırasında geminin saclarına takılı halde bir erkek cesedi bulunmuştu.

Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemelerin ardından cesedin, geminin birinci zabiti Rahmi Temel'e ait olduğu tespit edilmişti. Böylece kazada hayatını kaybeden mürettebat üyelerinden Temel'in kimliği de belirlenmiş oldu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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