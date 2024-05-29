Sınıf basıp 2 öğretmene saldıranlar 300 bin TL ödeyip serbest kaldı

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Kocaeli'de bir ilkokulda kızıyla kavga eden öğrenciyi göstermediği için öğretmen B. L.'nin üzerine yürüdüğü ve öğretmen M. D.'ye de saldığı iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen veli M.A. ile yakını S.A., 300'er bin TL kefalet ödeyerek serbest kaldı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir ilkokulda 2 öğrenci yakını, kızıyla kavga eden öğrenciyi göstermedikleri gerekçesiyle sınıfta ders anlatan öğretmen Burak Laçin'in üzerine yürüdü ve araya giren öğretmen Mehmet Demir'e de saldırdı. Öğrencilerin gözü önünde yaşanan olaya diğer öğretmenler müdahale etti.

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GÖZALTINA ALINDILAR

Tehdit ve hakaretler savuran şüpheliler olay yerinden güçlükle uzaklaştırıldı. Olay anı anbean kameralara yansıdı. Veli ve yakını gözaltına alındı. Öğretmenler B.L. ile M.D'yle tartışan ve saldırmaya çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan veli M.A. ile yakınları İ.A. ve S.A adliyeye sevk edildi.

300 BİN LİRA ÖDEYİP SERBEST KALDILAR

Sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından şüpheli İ.A. serbest bırakıldı. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılar M.A. ve S.A. ise 300'er bin lira kefalet ödemeleri şartıyla salıverildi.

BAKAN TEKİN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Tekin açıklamasının devamında, "Okullarımızın daha güvenli hale gelmesini amaçlayan ve içerisinde şiddete karşı yasal düzenlemelerin de yer aldığı yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun (ÖMK) bir an önce hayata geçirilmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Meslektaşımıza ve eğitim ailemize geçmiş olsun" sözlerini sarf etmişti.

BU OKULDA ÖĞRETMENLER DARP EDİLİYOR

Öte yandan, aynı okulda geçtiğimiz sene de benzer bir olay yaşanmıştı. Öğretmen, öğrencinin öğle arasında okula 15 dakika geç geldiğini annesine söylemiş, bu sebeple ikili arasında tartışma çıkmış, ardından okula gelen öğrencinin babası ve abisi 2 öğretmene saldırmıştı.