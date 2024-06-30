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Sinop'ta alarm verildi, plajlar kapatıldı! Deniz girmek yasak...

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Sinop&#039;ta alarm verildi, plajlar kapatıldı! Deniz girmek yasak...
Sinop, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sinop'ta, kentte beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı bölgelerde bugün denize girilmesine yasak getirildi.

Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun, Vali Mustafa Özarslan başkanlığında toplandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkeli, Ayancık, Sarıkum, İnceburun, Hamsilos, Akliman, Kumkapı ve Adabaşı'na kadar olan ilimizin kuzey kesimlerinde dalga boyu 1 ile 1,4 metre arası, rüzgar hızının ise batı ve kuzey batı yönlerden 25-30 kilometre saat kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

Buna göre ilimizin Türkeli ilçemiz sahilleri dahil Ayancık, Erfelek, Sarıkum, İnceburun, Hamsilos, Akliman, Kumkapı ve Adabaşı'na kadar olan kuzey sahillerinde vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini sağlamak ve korumak amacıyla 30 Haziran pazar günü denize girilmesi yasaklanmıştır."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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