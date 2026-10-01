Sinop'ta tekne alabora oldu! 1 polis hayatını kaybetti, 1 polis kayıp

Sinop'ta gece saatlerinde Yalıkavak köyü açıklarında alabora olan teknede olan 2 polis memurundan birisi hastaneye hayatını kaybetti. Kaybolan Numan Şen'i arama çalışmaları ise devam ediyor.

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Sinop'ta teknenin alabora olması neticesinde kaybolan polis memurunu arama çalışmaları sürüyor.

Yalıkavak köyü civarında dün akşam alabora olan tekneden denize düşüp kaybolan polis memuru Numan Şen için bölgede arama tarama faaliyetleri devam ediyor.

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ÇOK SAYIDA EKİP ÇALIŞMAYA KATILDI

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, Jandarma Komutanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile AFAD ekipleri tarafından yapılan çalışmaya balıkçı tekneleri de destek sağlıyor.

Bölgede geceden bu yana gerçekleştirilen çalışmalarda henüz bir bulguya rastlanmadı.

Dün akşam Yalıkavak köyünden denize açılan polis memurları Numan Şen ile Orhan Gazi Yetiş'in olduğu tekne alabora olmuş, ihbar sonrasında bölgeye gönderilen ekipler tarafından suda bulunan Yetiş, kaldırıldığı hastanede müdahaleye karşın kurtarılamamıştı.

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| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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