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Şişli'de feci kaza! Motosiklet demir bariyerlere çarptı, sürücü hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Şişli&#039;de feci kaza! Motosiklet demir bariyerlere çarptı, sürücü hayatını kaybetti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Şişli'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet demir bariyerlere çarptı. Kazada ismi öğrenilmeyen sürücü hayatını kaybederken, arkasında yolculuk yapan şahıs ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Şişli D-100 kara yolunda, Mecidiyeköy'den Ankara istikametine seyreden bir motosikletin sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybedince demir bariyerlere çarptı.

İsmi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü ve yolcu, kazada yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirirken bir yandan da yardıma koştu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Motosiklette yolcu olan şahıs kazadan yara almadan kurtulurken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden şahıs Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. 

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak otoyolda iki şeridi trafiğe kapattı. Motosikletteki kişi ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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