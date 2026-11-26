İstanbul'un Şişli ilçesinde sağlam lastiklerin hasarlıymış gibi gösterilerek müşterilerin yeni lastik almaya yönlendirildiği iddiasına ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Gözaltına alınan servis çalışanları, patronlarının baskısıyla başka müşterilere de aynı yöntemi uyguladıklarını öne sürdü. İşletme sahibi ise suçlamaları reddederek kendilerinin de mağdur olduğunu savundu.

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İstanbul'un Şişli ilçesinde faaliyet gösteren Emba Otomotiv'de yaşanan ve araç kamerası görüntüleriyle ortaya çıkan lastik servisi skandalına ilişkin soruşturma devam ediyor.

Otomobilinin bir lastiğinde sorun yaşaması nedeniyle servise giden Furkan Ünal'a dört lastiğinin de değiştirilmesi gerektiği söylenmişti. Aracındaki kamera kayıtlarını inceleyen Ünal, yapılmayan işlemlerin yapılmış gibi gösterilmeye çalışıldığını öne sürerek görüntüleri sosyal medyada paylaşmıştı.

SAĞLAM LASTİKLERE KASITLI OLARAK ZARAR VERMİŞLER

CNN TÜRK'ün haberine göre ortaya çıkan yeni kamera görüntülerinde servis çalışanlarının sağlam lastikleri hasarlıymış gibi göstermeye çalıştıkları görüldü.

Görüntülerde sağlam lastiğe penseyle müdahale edilerek hasarlı olduğu izlenimi oluşturulmaya çalışıldığı belirlendi.

Bu yöntemle müşterilerin yeni lastik almaya yönlendirildiği, diğer lastiklerin de yeni lastikle uyumlu olması gerektiği gerekçesiyle dört lastiğin birden değiştirilmesinin hedeflendiği ileri sürüldü.

Şişlideki lastik servisi skandalında yeni ayrıntılar! Çalışanlar patronlarını suçladı

ÇALIŞANLAR: PATRONUN BASKISIYLA YAPTIK

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki eski servis çalışanının ifadelerinde işletme sahibini suçladıkları öğrenildi.

Çalışanların, sağlam lastikleri kendi istekleriyle değil, patronlarının talebi ve baskısı nedeniyle hasarlıymış gibi gösterdiklerini söyledikleri belirtildi.

İfadelerde söz konusu yöntemin yalnızca Furkan Ünal'a uygulanmadığı, başka müşterilerin de benzer şekilde mağdur edildiği öne sürüldü.

İŞLETME SAHİBİ KENDİSİNİN DE MAĞDUR OLDUĞUNU SAVUNDU

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen işletme sahibi ise çalışanların yaptıklarından haberdar olmadığını savundu.

İşletme sahibi, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tabii bizim bundan kesinlikle bir haberimiz yok. 20 yıldır ben buradayım. Lastik ilanı verip eleman alabiliyoruz ama elemanın içindeki karakterini, kişiliğini bizim bilme ihtimalimiz yoktur. Ben bütün herkesten özür diliyorum. Ciddi anlamda biz de mağduruz."

Şişlideki lastik servisi skandalında yeni ayrıntılar! Çalışanlar patronlarını suçladı

OLUMSUZ GOOGLE YORUMLARININ SİLİNDİĞİ İDDİASI

Olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından işletmenin Google'daki değerlendirme puanının düştüğü, olumsuz yorumların silinmesiyle birlikte yeniden yükseldiği öne sürüldü.

Söz konusu iddiaların sorulduğu işletme sahibi, yorumların kaldırılmasına ilişkin herhangi bir işlem yapmadıklarını ve durumdan haberdar olmadığını savundu.

3 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan işletme sahibi ve iki eski çalışanın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

İfadelerinde birbirlerini suçlayan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TİCARET BAKANLIĞI CEZA UYGULAMIŞTI

Ticaret Bakanlığı tarafından işletmeye yönelik gerçekleştirilen denetimlerde fiyat etiketi, hizmet fiyat listesi, servis fişi ve garanti belgesi başta olmak üzere çok sayıda mevzuata aykırılık tespit edilmişti.

İşletmeye idari yaptırım uygulanırken tüketicilerin yanıltılması ve yapılmayan işlemlerin yapılmış gibi gösterilmesi iddiaları nedeniyle konu Reklam Kuruluna da sevk edilmişti.

MICHELIN SERVİSLE YOLLARINI AYIRMIŞTI

Dünyaca ünlü lastik üreticisi Michelin de olayın ardından başlattığı incelemeyi tamamlayarak işletmeyle iş ilişkisini sonlandırma kararı almıştı.

Servisteki uygulamaların şirketin etik kurallarına ve hizmet standartlarına uygun olmadığını açıklayan Michelin, yaşanan olay ve süreç yönetimindeki eksiklikler nedeniyle özür dilemişti.

Soruşturma kapsamında benzer yöntemlerle kaç müşterinin mağdur edildiğinin araştırılması bekleniyor.

BAKMADAN GEÇME GÜNDEM Lastik servisindeki skandal kameraya yansımıştı! Michelin bayisiyle yollarını ayırdı

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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