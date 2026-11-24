İstanbul'un Şişli ilçesindeki Michelin yetkili servisinde müşteriye gereksiz işlem yapılmak istendiğine ilişkin araç kamerası görüntüleri büyük tepki çekmişti. Ticaret Bakanlığının da inceleme başlattığı olayla ilgili Michelin, yetkili servisle iş ilişkisini sonlandırma kararı aldığını duyurarak özür diledi. Ticaret Bakanlığı ise denetimlerde çok sayıda mevzuata aykırılık tespit edilen işletmeye cezai işlem uygulandığını ve konunun Reklam Kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

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İstanbul'un Şişli ilçesindeki Michelin yetkili servisi Emba Otomotiv'de yaşanan ve sosyal medyada büyük tepki çeken olayın ardından yeni bir gelişme yaşandı. Dünyaca ünlü lastik üreticisi Michelin, olayla ilgili başlattığı incelemeyi tamamladı.

TEK LASTİK İÇİN GİTTİ, DÖRDÜNÜ DE DEĞİŞTİRMEK İSTEDİLER

Sosyal medya fenomeni Furkan Ünal, dört aylık otomobilinin bir lastiğinde yaşadığı sorun nedeniyle Michelin yetkili servisine başvurduğunu ancak kendisine dört lastiğin de değiştirilmesi gerektiğinin söylendiğini öne sürmüştü.

Bu öneriyi kabul etmeyen Ünal, sorunlu lastiğinin garanti kapsamında değiştirilmesini talep etmiş, talebi karşılanmayınca lastiği ücretini ödeyerek değiştirmişti.

Lastik servisindeki skandal kameraya yansımıştı! Michelin bayisiyle yollarını ayırdı

"AYARI ELLEMEDEN BOZUK DE"

Lastik değişiminin ardından servis çalışanlarının önerisiyle araç rot balans kontrolüne alındı. Ünal, daha sonra araç kamerasındaki kayıtları incelediğinde servis çalışanlarının kendi aralarındaki konuşmalarını fark etti.

Kayıtlara yansıyan "Ayarı ellemeden bozuk de" sözleri üzerine Ünal, kendisine gereksiz işlem yapılmak istendiğini öne sürdü.

Servis yetkilileriyle yaptığı görüşmeden sonuç alamadığını belirten Ünal, görüntü ve ses kayıtlarını Michelin Türkiye ve Michelin Global'e ilettiğini ancak geri dönüş alamadığını ifade etti.

TİCARET BAKANLIĞI DEVREYE GİRDİ

Ünal'ın sosyal medya hesabından yayımladığı görüntüler kısa sürede gündem olurken Ticaret Bakanlığı da harekete geçti.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

Lastik servisindeki skandal kameraya yansımıştı! Michelin bayisiyle yollarını ayırdı

MICHELIN YETKİLİ SERVİSLE YOLLARINI AYIRDI

Görüntülerin ardından başlattığı incelemeyi tamamlayan Michelin, ilgili servis noktasındaki uygulamaların şirketin etik kuralları, hizmet standartları ve müşteri memnuniyetine ilişkin beklentileriyle uyumlu olmadığının tespit edildiğini bildirdi.

Şirket açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Michelin olarak güven, dürüstlük ve hizmet kalitesini taviz verilemez değerler olarak görüyoruz. Bu doğrultuda, ilgili servis noktasıyla olan iş ilişkimizi sonlandırma kararı alınmıştır."

MICHELIN'DEN ÖZÜR AÇIKLAMASI

Müşterinin geri bildirimine zamanında cevap verilememesi nedeniyle oluşan güven kaybının ciddiye alındığını belirten Michelin, yaşanan olay ve süreç yönetimindeki eksiklikler nedeniyle müşterisinden ve tüm paydaşlarından özür diledi.

Şirket, ilgili servisteki uygulamaların yanı sıra kendi iç süreçlerinin de kapsamlı şekilde gözden geçirildiğini ve gerekli düzeltici faaliyetlerin başlatıldığını duyurdu.

TİCARET BAKANLIĞINDAN SERVİSE CEZA

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medyada yayımlanan görüntüler ve tüketici şikâyeti üzerine İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince Şişli'deki otomotiv servisinde gerçekleştirilen denetimin sonuçlarını açıkladı.

Denetimlerde tüketici haklarını ihlal eden çok sayıda mevzuata aykırı uygulamanın tespit edildiğini belirten Kaplan, işletmeye idari işlem uygulandığını duyurdu.

DENETİMDE ÇOK SAYIDA İHLAL TESPİT EDİLDİ

Bakanlık ekiplerince gerçekleştirilen denetimde şu ihlaller belirlendi:

Satışa sunulan bazı ürünlerde fiyat etiketi bulunmaması,

Rot balans, lastik değişimi ve periyodik bakım gibi hizmetlere ilişkin fiyat listelerinin bulundurulmaması,

Tabela ve servis fişlerinde "Özel Servis" ibaresine yer verilmemesi,

Şikâyetçi tüketiciye servis fişi düzenlenmemesi,

Satılan araç lastiğinin garanti belgesinin tüketiciye teslim edilmemesi,

Tüketicinin arızalı olmayan ürünleri üzerinden işlem yapılmasına ilişkin mevzuata aykırılıklar.

Tespit edilen ihlaller tutanak altına alınarak firma hakkında cezai işlem uygulandı.

REKLAM KURULUNA SEVK EDİLDİ

Aracın lastikleri kötü durumda olmamasına rağmen dört lastiğinin de değiştirilmesi gerektiğinin söylenmesi, yapılmayan işlemlerin yapılmış gibi gösterilmeye çalışılması ve tüketicinin yanıltılması iddiaları nedeniyle konu ayrıca Ticaret Bakanlığı Reklam Kuruluna sevk edildi.

Bakanlık, tüketici haklarının korunması ve haksız ticari uygulamalarla mücadele kapsamında denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

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