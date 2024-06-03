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Sivas'taki Şehit Nuri Yazanel Anaokulu'nda kahreden ölüm

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas'ta anaokuluna giden 6 yaşındaki Asel S., bir anda baygınlık geçirerek yere yığıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan minik Asel hayatını kaybetti.

Sivas’ta bir anaokulunda bayılan ve hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN ÖLÜMÜ SONRASINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Edinilen bilgilere göre olay Kılavuz mahallesinde bulunan Şehit Nuri Yazanel Anaokulu'nda meydana geldi. İddialara göre Asel S. ismindeki 6 yaşındaki çocuk bilinmeyen bir nedenle bayılarak yere yığıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Asel olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Numune Hastanesine kaldırıldı. A.S. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Asel'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere üniversite hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas'taki Şehit Nuri Yazanel Anaokulu'nda kahreden ölüm - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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