Alanya’da zehirli ve istilacı balon balığının derisinden aksesuarlar yaparak, bir projeye imza atan iş insanının projesi davalık oldu. Projesine dair laboratuvar sonuçlarının alınıp ticari amaçla kullanıldığını söyleyen iş insanı, durumu mahkemeye taşıdı. İşte detayları şaşırtan olayın perde arkası…

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın avlayana destek ödemesi yaptığı zehirli ve istilacı balon balığı mahkemelik oldu.

Balon balığına ilgisi olan, Alanya'da yaşayan Mehmet Özata, balon balığın derisinden çanta, anahtarlık ve telefon kılıfı gibi çeşitli aksesuarlar üretmeye başladı.

İddiaya göre, kendisini Kanada'da görevli olarak tanıtan bir kadın Mehmet Özata ile iletişime geçti. Özata’nın zehirli balon balığından ürettiği ürünleri ve projesini incelemek istedi.

Kendisinden projesine dair laboratuvar sonuçlarını talep eden kadının bunları ticari amaçla kullandığını öğrenen Özata, mahkemeye başvurdu. Özata, mahkemeden yürütmenin durdurulması kararı almasını talep etti.

Siyanürden daha ölümcül! Balon balığından yaptığı aksesuarların projesi çalındı, soluğu mahkemede aldı

“SAĞLAM BİR DERİSİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİM”

Mehmet Özata, yaşananları şöyle anlattı:

Balon balığına ilgim 2018'de Anamur'da bir kız çocuğunu ısırmasıyla başladı. Sürekli araştırarak balon balığından ne yapılabilir diye. Derisini tabaklanabileceğini, derisinin şişmesinden dolayı kendisinden 7-8 kat büyüklüğünden dolayı sağlam bir derisi olduğunu öğrendim. Bu durumu Enstitü ile görüştüğümüzde beraber Bayoma projesinde bulunduk. Bununla birlikte ürün çalışmalarımız oldu. Hem deriyi tabakladık. Hem ise deriyi ürünlere dönüştürdük. Bunları yaparken farklı deri renkleri ile yaptık.

Siyanürden daha ölümcül! Balon balığından yaptığı aksesuarların projesi çalındı, soluğu mahkemede aldı

“2 DAVA SÜRDÜ”

Aylin isimli kadının kendisi ile proje için iletişime geçtiğini belirten Özata, durumu mahkemeye taşıyan süreci şöyle anlattı:

Aylin Hanım akademik olarak irtibat kurdu bizimle. Daha sonra kendi ticaretini yapmaya başladı. Durdurmaya yönelik mahkemeye başvurduk. Mahkeme sürecimiz hala devam ediyor. 2 dava sürdü. Çalışmalar bir sonraki davaya kaldı. Bizden numune istediğinde de akademik çalışmalar için kullanacağını söyledi. Bizde iyi niyetine güvenerekten elimizdeki ürünleri ve laboratuvar sonuçlarını paylaştık. Laboratuvar sonuçlarının iyi olduğunu görünce bunu ticari olarak yapmaya başladı.

Siyanürden daha ölümcül! Balon balığından yaptığı aksesuarların projesi çalındı, soluğu mahkemede aldı

BAKANLIK AVCILARA DESTEK ÖDEMESİ YAPIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, istilacı türler arasında yer alan balon balığının avcılığını teşvik etmek amacıyla destek ödemesi, yapacağını duyurmuştu.

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni tebliğe göre, Lagocephalus sceleratus türü balon balığı için ödenen destek miktarı artırılmıştı.

En tehlikeli türlerden biri olan benekli balon balığı (Lagocephalus sceleratus) için balık başına destekleme bedeli 25 TL'den 35 TL'ye çıkarılmıştı. Bu tür için 100 bin adede kadar ödeme yapılacağı belirtilmişti.

Siyanürden daha ölümcül! Balon balığından yaptığı aksesuarların projesi çalındı, soluğu mahkemede aldı

SİYANÜRDEN DAHA TEHLİKELİ

Akdeniz'de popülasyonu son yıllarda hızla artan zehirli ve istilacı balon balıkları, içerdiği tetrodotoksin nedeniyle siyanürden daha tehlikeli. Canlı balon balığına dokunmak da yemek kadar tehlikeli olabilir. Balıkta bulunan zehir balığın derisinden dikeninden veya organlarından sızabilir.

Öte yandan balığın karaciğeri, bağırsakları, gonadları ve derisi oldukça zehirli. Balık tüketenlerin yüzde 60’ında ölüme neden oluyor.

Siyanürden daha ölümcül! Balon balığından yaptığı aksesuarların projesi çalındı, soluğu mahkemede aldı

Haberle İlgili Daha Fazlası