Skandal sözler sarfetmişti! İlker Canikligil serbest bırakıldı

Sosyal medyadan 'toplu katliam' çağrısında bulunan "suç işlemeye alenen tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarından tutuklanan Yönetmen ve YouTube yayıncısı İlker Canikligil, tahliye edildi.

Yönetmen İlker Canikligil, İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmalarının ve Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının değerlendirildiği bir YouTube yayınında skandal ifadeler kullanmıştı.

Youtube üzerinden ‘alt sınıf' olarak adlandırdığı kesime karşı ‘toplu katliam' çağrısında bulunan, ayrıca X hesabından "Dostlarım bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur bu kadar" şeklinde paylaşım yapan İlker Canikligil hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmış ve gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

TAHLİYE EDİLDİ

Sosyal medya paylaşımı nedeniyle “suç işlemeye alenen tahrik etme” ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamalarıyla tutuklu yargılanan yönetmen İlker Canikligil yurtdışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şartıyla tahliye edildi.

İLKER CANİKLİGİL NE DEMİŞTİ?

Canikligil, YouTube videosunda ise şöyle demişti: