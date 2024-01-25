Soğuk ve yağışlı hava yurda geri dönüyor: İstanbul kara ne zaman kavuşacak?
Meteoroloji son hava tahmin raporunu yayımladı. Tahmin raporunda soğuk havanın yurda geri dönüş yapacağı kaydedilirken yurt genelinde kar yağışının etkili olacağı belirtildi. Akşam saatlerinde kendisini gösterecek olacak olan yağışlı ve soğuk havanın yarın itibarıyla kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların özellikle Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güney Doğu Anadolu'nun batısında etkili olacağı kaydedildi.
Mola veren soğuk ve karlı hava yurda geri dönüş yapıyor. Onlarca il yağışlı havanın etkisine girecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayımladığı son hava tahmin raporunda çok sayıda ile kuvvetli kar yağışı uyarısı verdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güney Doğu Anadolu'nun batısı ile Yozgat ve Niğde çevreleri ve Antalya'nın doğu ilçeleri, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri, Kastamonu'nun kuzeyinin yüksekleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışları olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarının Marmara ile doğu kesimlerde artarak mevsim normalleri civarına çıkması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.
RÜZGAR
Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI
Akşam saatlerinden sonra Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri, Kastamonu'nun kuzeyinin yüksekleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışları bekleniyor. Cuma günü etkisini arttırması beklenen kar yağışlarının; hafta sonu da aralıklara etkili olacağı tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Kaynak: Türkiye Gazetesi