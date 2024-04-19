Sokak sokak kızını arıyor: 15 yaşındaki Gözde nerede?

Kırıkkale'de 15 yaşındaki Gözde Nehir Akbulut, okula gitmek için ayrıldığı evden kayıplara karıştı. İki gündür kızına ulaşamayan acılı anne, ihbarların asılsız çıktığını söyleyip yetkililerden yardım istedi.

Kırıkkale'de yaşayan Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Gözde Nehir Akbulut, bir süredir kaldığı ablasının evinden dün sabah saatlerinde okula gitmek için ayrıldı.

Okula gitmediğini öğrenen Nuray-Şinasi Akbulut çiftçi, 15 yaşındaki kızlarından haber alamayınca durumu polise bildirdi.

İlgili Haberler Tartışma cinayetle bitti! Kocasını sırtından bıçaklayarak öldürdü

ABLASININ YANINDA KALIYORDU

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan kayıp ihbarı sonrası Gözde'yi bulmak için arama çalışması başlattı. Polis, okul ve çarşı merkezindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Acılı anne Nuray Akbulut, yaptığı açıklamada, kızının bir süredir doğum yapan ablasının yanında kaldığını belirtti.

Okula hiç gitmediğini ifade eden Akbulut, "Ablası doğum yaptığı için ablasında kalıyordu okulda yakındı. Okula gidiyor diye çıkıyor, okula gitmiyor. Gitmeyince de dönüş saatinde 'anne kaçta geliyordu" dedi. Bende '4.5' dedim. Baktık okula o gün hiç gitmemiş. Sonra ben geldim okul idaresine kimseyi bulamadım. Emniyete gittik haber verdik. Herkes 'şuarada görüldü' diyor. Oraya gidiyoruz aslı yok hiçbir şey bulamıyoruz" dedi.

İlgili Haberler Çocuğa istismar suçuna 47 yıl hapis talebi

ACILI ANNENİN YARDIM ÇIĞLIĞI

Akbulut, "Arkadaşının bir tanesi 'dolmuş durağında saat 9.30 gibi gördüm gidiyordu' dedi. Tek başına deniliyor, yanında bir kişi var denildi. Okuldan da kimse 'kızının geldi gitti' diye arama olmadı. Aramaya ulaşmaya çabaladım. Görenlerin duyanların yardımını istiyorum" diye konuştu.