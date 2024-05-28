Antalya'da kan donduran olay! Linçten kaçan kadın intihara kalkıştı, yaptığını duyanlar çılgına döndü
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Korkunç olay Antalya'da yaşandı. Bir kadın mahallede oynayan çocukları yanına çağırdı. Daha sonra binaya soktuğu çocukların üzerine benzin döktü. Durumu fark eden aileler anında yanlarına koştu, sonrasında ortalık savaş alanına döndü...
Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadın sokakta oynayan çocukları yanına çağırıp üzerlerine benzin döktü.
KÜÇÜK ÇOCUKLARI BİNAYA SOKUP ÜZERİNE BENZİN DÖKTÜ
Olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında Kepez ilçesi Fevziçakmak Mahallesi’nde yaşandı. Nazmiye Ş. (50) isimli kadın mahallede oynayan küçük çocukları yanına çağırdı. Kadının yanına gelen çocukları apartmana aldı ve elindeki bidonla benzin dökmeye başladı.
Durumu fark eden çocukların yakınları hemen kadının yanına koştu. Öfkeli kalabalığı gören Nazmiye Ş., soluğu apartmanın çatı katında aldı. Kadın daha sonra cama çıkarak intihara kalkıştı.
POLİSİN İNTİHARDAN VAZGEÇİRDİĞİ KADINI MAHALLELİ DÖVDÜ
Çevredekiler durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis tam 3 saat boyunca kadını intihardan vazgeçirmeye çalıştı. Nazmiye Ş.’nin bir anlık dalgınlığından yararlanan ekipler kadını camdan çekip aldı.
Apartmandan indirilen Nazmiye Ş., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüleceği esnada, apartmanın giriş kapısında bekleyen Z.K. ve diğer çocukların yakınları bir anda Nazmiye Ş.’ye saldırmaya başladı.
ALDIĞI DARBELERLE HASTANELİK OLDU
Polis çocukların aileleri ve komşularını güçlükle sakinleştirirken karın boşluğuna aldığı darbe sonucu kendini iyi hissetmediğini söyleyen Nazmiye Ş., polislerin arasında ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı