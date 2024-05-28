Antalya'da kan donduran olay! Linçten kaçan kadın intihara kalkıştı, yaptığını duyanlar çılgına döndü

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 28 Mayıs 2024 10:35 - Güncelleme: 28 Mayıs 2024 11:03 - Güncelleme:

Kadın, Çocuklar, Haber

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Korkunç olay Antalya'da yaşandı. Bir kadın mahallede oynayan çocukları yanına çağırdı. Daha sonra binaya soktuğu çocukların üzerine benzin döktü. Durumu fark eden aileler anında yanlarına koştu, sonrasında ortalık savaş alanına döndü...