Manisa’nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. İlk bilgilere göre göçük altında kalan 7 işçiden 2'si kurtarılırken, 5 işçiye ulaşılması için ekiplerin çalışması sürüyor. Manisa Valiliği, bölgede Kriz Merkezi oluşturulduğunu açıkladı.

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Manisa’nın Soma ilçesinden endişelendiren bir maden kazası haberi geldi. Özel bir maden işletmesinde meydana gelen göçüğün ardından ekipler bölgeye sevk edildi. İlk saha bilgilerine göre 7 işçi göçük altında kaldı. İşçilerden 2'si kurtarılırken, mahsur kalan 5 işçi için kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Soma’da özel maden ocağında göçük: 5 işçi için kurtarma çalışması sürüyor

SOMA’DA MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK

Olay, Manisa’nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında meydana geldi.

Henüz nedeni belirlenemeyen göçüğün ardından maden sahasında kurtarma çalışması başlatıldı. İlk bilgilere göre göçük altında kalan 7 işçiden 2'si ekipler tarafından kurtarıldı.

Diğer 5 işçiye ulaşılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Soma’da özel maden ocağında göçük: 5 işçi için kurtarma çalışması sürüyor

VALİLİK KRİZ MERKEZİ OLUŞTURDU

Manisa Valiliği de maden ocağında göçük meydana geldiğini doğrulayarak olayın ardından Kriz Merkezi oluşturulduğunu açıkladı.

Valilik koordinasyonunda ilgili kurum ve ekiplerin bölgeye yönlendirildiği, kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

2 İŞÇİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ekiplerin göçük altında olduğu belirtilen 5 işçiye ulaşabilmek için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Olayın meydana geldiği maden işletmesinin adı ise şu ana kadar resmi makamlar tarafından açıklanmadı.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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