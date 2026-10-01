Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Soma’da özel maden ocağında göçük: 5 işçi için kurtarma çalışması sürüyor

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Manisa’nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. İlk bilgilere göre göçük altında kalan 7 işçiden 2'si kurtarılırken, 5 işçiye ulaşılması için ekiplerin çalışması sürüyor. Manisa Valiliği, bölgede Kriz Merkezi oluşturulduğunu açıkladı.

Kaydet
|

Manisa’nın Soma ilçesinden endişelendiren bir maden kazası haberi geldi. Özel bir maden işletmesinde meydana gelen göçüğün ardından ekipler bölgeye sevk edildi. İlk saha bilgilerine göre 7 işçi göçük altında kaldı. İşçilerden 2'si kurtarılırken, mahsur kalan 5 işçi için kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Soma’da özel maden ocağında göçük: 5 işçi için kurtarma çalışması sürüyor
Başlık ResmiSoma’da özel maden ocağında göçük: 5 işçi için kurtarma çalışması sürüyor

SOMA’DA MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK

Olay, Manisa’nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında meydana geldi.

Henüz nedeni belirlenemeyen göçüğün ardından maden sahasında kurtarma çalışması başlatıldı. İlk bilgilere göre göçük altında kalan 7 işçiden 2'si ekipler tarafından kurtarıldı.

Diğer 5 işçiye ulaşılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Soma’da özel maden ocağında göçük: 5 işçi için kurtarma çalışması sürüyor
Başlık ResmiSoma’da özel maden ocağında göçük: 5 işçi için kurtarma çalışması sürüyor

VALİLİK KRİZ MERKEZİ OLUŞTURDU

Manisa Valiliği de maden ocağında göçük meydana geldiğini doğrulayarak olayın ardından Kriz Merkezi oluşturulduğunu açıkladı.

Valilik koordinasyonunda ilgili kurum ve ekiplerin bölgeye yönlendirildiği, kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

2 İŞÇİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ekiplerin göçük altında olduğu belirtilen 5 işçiye ulaşabilmek için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Olayın meydana geldiği maden işletmesinin adı ise şu ana kadar resmi makamlar tarafından açıklanmadı.

BAKMADAN GEÇME
Zonguldak
GÜNDEM

Zonguldak'ta kömür silosuna düşen maden işçisi hayatını kaybetti
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.