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    • Sosyal medyada gündem olmuştu: Taksi ücretini ödemeyip taksiciye saldıran kadın gözaltına alındı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Sosyal medyada gündem olmuştu: Taksi ücretini ödemeyip taksiciye saldıran kadın gözaltına alındı
    Taksi, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Üsküdar'da bindiği taksinin ücretini ödemeyen ve sürücüye saldıran kadın gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Acıbadem Mahallesi'ne yolculuk yaparak taksiden inen kadının, ücretini ödemeden uzaklaşmaya çalıştığına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçti.

    Yapılan incelemede, kimliği belirlenen J.S.S.'nin yolculuk yaptıktan sonra 285 lira tutarındaki ulaşım bedelini kredi kartıyla ödemek istediği, araçtaki pos makinesinde yaşanan sorun nedeniyle taksi sürücüsü A.H.D.'den IBAN numarası istediği belirlendi.

    GÖZALTINA ALINDI

    Daha sonra araçtan inen J.S.S'nin ödemeyi annesinin yapacağını belirttiği, taksi sürücüsünün ise buna olumsuz yanıt vermesinin ardından ikili arasında tartışma çıktığı öğrenildi.

    Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan ve hakkında "güveni kötüye kullanma" ve "kasten yaralama" suçlarından işlem başlatılan J.S.S, adliyeye sevk edildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Taksi
    Haberler > Gündem > Sosyal medyada gündem olmuştu: Taksi ücretini ödemeyip taksiciye saldıran kadın gözaltına alındı
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