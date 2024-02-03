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    • Taksi ücretini ödemeyen kadın, şoföre saldırdı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Taksici, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İstanbul'da taksiyle yolculuk yapan bir kadın, araçtan ücreti ödemeden indi. Kadının peşinden giden ve ücreti ödemesini isteyen taksici, aynı zamanda telefonuyla o anları kaydetti.

    İstanbul'da bir taksici, ücreti ödemeden araçtan inip giden yolcunun peşinden gitti. Kadın koşar adımlarla evine giderken, taksici ise "Ücreti ödemedin, AVM'den Acıbadem'e kadar geldik. Taksimetreyi öder misin, ücretimi istiyorum. Her şeyi çekiyorum şikayetçi olacağım senden" dedi.

    TEKME ATTI

    Taksiciyi dinlemeden yürümeye devam eden kadın ise "Kapat, sil, ödeyeceğim" dedi. O anlarda videosunun çekilmesine sinirlenen kadın, şoföre birkaç kez saldırıda bulundu. Görüntülerde kadının tekme attığı anlar da yer aldı.

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Taksici
    Haberler > Gündem > Taksi ücretini ödemeyen kadın, şoföre saldırdı
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