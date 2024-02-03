Taksi ücretini ödemeyen kadın, şoföre saldırdı

İstanbul'da taksiyle yolculuk yapan bir kadın, araçtan ücreti ödemeden indi. Kadının peşinden giden ve ücreti ödemesini isteyen taksici, aynı zamanda telefonuyla o anları kaydetti.

İstanbul'da bir taksici, ücreti ödemeden araçtan inip giden yolcunun peşinden gitti. Kadın koşar adımlarla evine giderken, taksici ise "Ücreti ödemedin, AVM'den Acıbadem'e kadar geldik. Taksimetreyi öder misin, ücretimi istiyorum. Her şeyi çekiyorum şikayetçi olacağım senden" dedi.

TEKME ATTI

Taksiciyi dinlemeden yürümeye devam eden kadın ise "Kapat, sil, ödeyeceğim" dedi. O anlarda videosunun çekilmesine sinirlenen kadın, şoföre birkaç kez saldırıda bulundu. Görüntülerde kadının tekme attığı anlar da yer aldı.