Niğde’de berberde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki Yusuf Eymen D. ve arkadaşının iş yeri sahibi tarafından tuvalete kilitlenip darp edildiği iddiası kan dondurdu. 15 yaşındaki çocuk “Hem dövdü hem video çektirdi. En son süpürge sapını üzerimizde kırdı. Sırtım, bacaklarım morardı. Kafamın arkasında şişlik var, dudağımın içi patladı” diyerek yaşadıklarını anlatırken, iş yeri sahibi ise serbest bırakıldı. Ailenin şikayeti üzerine olayla ilgili adli süreç başlatıldı.

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Niğde'de 15 yaşındaki berber çırağının darp edildiğin iddiası tüyler ürpertti. İddiaya göre işyeri sahibi 15 yaşındaki Yusuf Eymen D. ile arkadaşını üst kata çağırdı. İki çocuğu tuvalete kilitleyen iş yeri sahibi demir sopa ve tahta süpürge sapıyla darp etti. Yaşananlar ise başka bir çalışana cep telefonuyla kaydettirildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar ve darp izleri bulunan çocuğun ailesi darp raporu alıp işyeri sahibinden şikayetçi oldu.

Süpürge sapını üzerinde kırdı! Sırtı mosmor, kafasında şişlik var, dudağı patlak… 15 yaşındaki çırağa kan donduran işkence iddiası

“SÜPÜRGE SAPINI ÜZERİMİZDE KIRDI”

Yusuf Eymen D. yaşadıklarını şöyle anlattı:

Bizi tuvalete kilitledi. Bir yere ayrılmayın, ben geliyorum dedi. Daha sonra aşağıdan demir sopa alıp geldi. Hiçbir şey söylemeden bizi dövmeye başladı. Gitmek istediğimizi söyledik ama izin vermedi. Tepki gösterdiğimizde başka bir çalışanı çağırıp video çektirdi. Ardından aşağıdan tahta süpürge sapı getirdi. Hem dövdü hem video çektirdi. En son süpürge sapını üzerimizde kırdı.

“KAFAMDA ŞİŞLİK VAR, DUDAĞIM PATLADI”

İş yeri sahibinin arkadaşı ve kendisini darp ettikten yarım saat sonra da temizlik yaptırdığını iddia eden çocuk “Sonrasında eve gönderdi. 'Dövme bizi bu kadar' dedik ama hiçbir şey dinlemedi. Demir sopayla da tahta süpürge sapıyla da dövdü. Sırtım, bacaklarım morardı. Kafamın arkasında şişlik var, dudağımın içi patladı. Doğru düzgün hareket edemiyorum. Sırtımın üzerine yatamıyorum, otururken bile ağrı çekiyorum" dedi.

Süpürge sapını üzerinde kırdı! Sırtı mosmor, kafasında şişlik var, dudağı patlak… 15 yaşındaki çırağa kan donduran işkence iddiası

“İSMİMİ AYAKLAR ALTINA ALDIRMAM DEDİ”

15 yaşındaki çocuk, şiddete gerekçe gösterilen konunun ise iş yeriyle ilgisi bulunmadığını söyledi. Yusuf Eymen D. “Arkadaşımla ilgili özel bir meseleydi. Dükkanla hiçbir alakası yoktu. Patronumuzun kulağına gitmiş. Bize burası elit bir yer, ismimi ayaklar altına aldırmam dedi. Kendi ismini korumak için bizi bu hale getirdi" diye konuştu.

Süpürge sapını üzerinde kırdı! Sırtı mosmor, kafasında şişlik var, dudağı patlak… 15 yaşındaki çırağa kan donduran işkence iddiası

“DOKTORLAR BEYİN KANAMASINDAN ŞÜPHELENDİ”

Oğlu eve geldiğinde sırtını gördüğünü belirten anne Seher D. ise şöyle konuştu:

O an yaşadığımı anlatamam. Bacaklarında morluklar, kafasında şişlik vardı. Hemen hastaneye götürdük. Doktorlar beyin kanamasından şüphelendi, tomografi çekildi. Bir süre daha hastanede kalmasını istediler ve yeniden tomografi çektiler. Darp raporlarımızı aldık. Ardından Çocuk Şube Müdürlüğüne giderek şikayetçi olduk.

Süpürge sapını üzerinde kırdı! Sırtı mosmor, kafasında şişlik var, dudağı patlak… 15 yaşındaki çırağa kan donduran işkence iddiası

“UYKU UYUYAMIYORUZ”

İş yeri sahibinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki gösteren anne “Şahıs mahkemeye çıkarıldı ancak kısa süre sonra serbest bırakıldığını öğrendik. Ben kendi çocuğuma hiç el kaldırmamışken başkasının ona bunları yapmasını kaldıramıyorum. İki gündür evimizde yemek pişmiyor, uyku uyuyamıyoruz. Benim çocuğum acı çekerken bunu yapan kişinin serbest olması beni kahrediyor. Ben adalet istiyorum” diye seslendi.

Ailenin şikayeti üzerine olayla ilgili adli sürecin başlatıldığı öğrenildi.

Süpürge sapını üzerinde kırdı! Sırtı mosmor, kafasında şişlik var, dudağı patlak… 15 yaşındaki çırağa kan donduran işkence iddiası

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Niğde Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSINiğde

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