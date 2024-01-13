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    Suriye'nin kuzeyinde yeni sızma girişimi engellendi, 9 PKK'lı terörist öldürüldü

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Suriye'nin kuzeyindeki 12 kişilik bir terörist grubun sızma girişimi başarılı şekilde önlendi. Dün gece saldırı hazırlığı yaparak Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristlere ateş destek vasıtalarıyla müdahale edilerek 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Milli Savunma Bakanlığı, Suriye kuzeyindeki 12 kişilik bir terörist grubun sızma girişimini başarılı şekilde önlendiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

    MSB paylaşımında “Kahraman komandolarımız, Suriye kuzeyindeki 12 kişilik bir terörist grubun sızma girişimini başarılı şekilde önledi. Dün gece saldırı hazırlığı yaparak Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristlere ateş destek vasıtalarıyla müdahale edilerek 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi” ifadelerine yer verdi.

    Suriye'nin kuzeyinde yeni sızma girişimi engellendi, 9 PKK'lı terörist öldürüldü

    Böylelikle Pençe-Kilit Harekât bölgesindeki terörist saldırısının ardından 23 terörist Irak’ın kuzeyinde, 9 PKK/YPG’li terörist ise Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirildi. Dün akşamdan bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 32 oldu.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Son DakikaPKKSuriye
    Haberler > Gündem > Suriye'nin kuzeyinde yeni sızma girişimi engellendi, 9 PKK'lı terörist öldürüldü
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