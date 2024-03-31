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Suriye'de bomba yüklü araçla terör saldırısı: 7 ölü, 30 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Suriye'nin Azez ilçesine bomba yüklü araçla terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, en az 30 kişi de yaralandı. 

Suriye’nin Azez ilçesinde bomba yüklü aracın patlamasının ardından yangın çıktı. Dükkanların bulunduğu işlek bir caddede gece saatlerinde meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, en az 30 kişi de yaralandı.

Suriye'de bomba yüklü araçla terör saldırısı: 7 ölü, 30 yaralı - 1. Resim

SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI 

Yaralananlar çevre hastanelerde tedavi altına alındı. Patlamanın yaşandığı bölge bulunan dükkanlarda hasar meydana geldi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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