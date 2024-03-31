Suriye'de bomba yüklü araçla terör saldırısı: 7 ölü, 30 yaralı
Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Suriye'nin Azez ilçesine bomba yüklü araçla terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, en az 30 kişi de yaralandı.
Suriye’nin Azez ilçesinde bomba yüklü aracın patlamasının ardından yangın çıktı. Dükkanların bulunduğu işlek bir caddede gece saatlerinde meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, en az 30 kişi de yaralandı.
SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI
Yaralananlar çevre hastanelerde tedavi altına alındı. Patlamanın yaşandığı bölge bulunan dükkanlarda hasar meydana geldi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Düzenleyen: Mesut Şahin - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi