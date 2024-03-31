Suriye'de bomba yüklü araçla terör saldırısı: 7 ölü, 30 yaralı

Suriye'nin Azez ilçesine bomba yüklü araçla terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, en az 30 kişi de yaralandı.

Suriye’nin Azez ilçesinde bomba yüklü aracın patlamasının ardından yangın çıktı. Dükkanların bulunduğu işlek bir caddede gece saatlerinde meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, en az 30 kişi de yaralandı.

SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI

Yaralananlar çevre hastanelerde tedavi altına alındı. Patlamanın yaşandığı bölge bulunan dükkanlarda hasar meydana geldi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.