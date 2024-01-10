Tahliye bekleyen Dilan-Engin Polat çiftine yeniden yargı yolu göründü

10 Ocak 2024 21:47 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 22:12

Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlardan eşi Engin Polat ile beraber 5 Kasım’da cezaevine giren Dilan Polat geçtiğimiz günlerde giderek kötüleşen ruh sağlığı nedeniyle Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedaviye alınmıştı.

Tedavisi biten ve yeniden cezaevine dönen Dilan Polat, tahliye için gün sayarken çiftin avukatı da olumlu açıklamalar yapmıştı. Ancak gelen son bilgilere göre çifti tahliye değil, yeni bir yargılama süreci bekliyor.

UZLAŞMA SAĞLANMAZSA DAVA AÇILACAK

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarının yanı sıra Polat çiftinin araç park kavgası nedeniyle komşularına saldırdığı olay da dosyaya girmişti. Savcı o olayla ilgili ilk kararını verdi. Dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderdi.

Savcının kararı sonrası saldırıya uğrayan komşuları eğer uzlaşmazsa Polat'lara dava açılacak.

NE OLMUŞTU?

Skandal olay 2 Haziran günü yaşanmış, Engin Polat'ın doğum gününde arkadaşları ile kutlama yapan çift araç parkı yüzünden tartıştığı komşusuna saldırmıştı.

Olaydan sonra iki taraf da adliyelik olurken, saldırıya uğrayan komşuları Dilan-Engin Polat çifti ve Sıla Doğu'dan şikayetçi oldu. "Hakarete uğradık, tehdit edildik, evimiz basıldı ve yaralandık" diye ifade verdiler. Dilan-Engin Polat çifti de buna karşılık 'asıl biz mağduruz' deyip komşularından şikayetçi oldu.

POLAT ÇİFTİ İÇİN İDDİANAME DÜZENLENECEK

Savcı tarafların ifadesini aldı ve kameraları izledi. Soruşturma savcısı Dilan Polat ile ilgili konut dokunulmazlığı ihlali ile ilgili, Sıla Doğu hakında da darp iddiası ile ilgili yeterli delil olmadığı için takipsizlik kararı verdi. Ama savcı Dilan Polat hakkında tehdit, hakaret ve yaralama suçlarından Engin Polat hakkındaysa aynı suçların yanında bir de komşusunun evini bastığı için konut dokunulmazlığı ihlal suçundan iddianame düzenleneceğini de kararında açıkladı.

Dosya usulen uzlaştırma bürosuna giderlen eğer Polat'lar komşuları ile uzlaşamazsa haklarında dava açılacak. Devreye artık mahkeme girecek.

YENİ SAVCI ATANDI

Öte yandan Polat'lar hakkında kara para soruşturmasını başlatan ama geçtiğimiz kararnamede Erzurum'a gönderilen savcının yerine de yeni savcı ataması yapıldı.

ÇİFTİN AVUKATI 'ALACAĞIMIZ ÇIKACAK' DEMİŞTİ

Polat çiftinin uzun yıllar cezaevinde kalacağı düşünülürken çiftin avukatı Hüseyin Kaya katıldığı bir canlı yayında "Dosya hazır. Yeni savcı bir haftada iddianameyi hazırlar. 2 günde müvekkilleri çıkarması lazım. Devletimiz ve yargımız için bu çok önemli. Geç kaldı bile. Bizim 26 gün alacağımız çıkacak dava sonunda. Dava açacağız" ifadelerini kullanmıştı.