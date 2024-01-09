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    Durumu ağırlaşan Dilan Polat'ın 11 gündür cezaevinde olmadığı ortaya çıktı!

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Tutuklu sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın 11 gündür cezaevinde olmadığı ortaya çıktı. İddiaya göre 28 Aralık'ta Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine yatırılan fenomenin hastanede tedavisi devam ediyor. Fenomenin son dönemlerde sağlığının giderek bozulduğu konuşuluyordu.

    Durumu ağırlaşan Dilan Polat&#039;ın 11 gündür cezaevinde olmadığı ortaya çıktı!
    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlardan 5 Kasım’da cezaevine giren Dilan Polat, geçtiğimiz günlerde Bakırköy’deki Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülmüştü. Dilan Polat'ın cezaevinden çıkarıldıktan geri dönmediği ve 11 gündür hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı.

    AĞLAMA KRİZLERİ SIKLAŞTI

    Tutuklu fenomenin sağlık şikayetleri ilk günden bu yana devam ederken, son dönemde ağlama krizlerinin daha da arttığı, kollarında şiddetli eklem ağrıları başladığı ve yüzünde uyuşma olduğu öğrenildi. Cezaevi yönetimi bu durumu savcıya bildirince savcı da cezaevi doktoru ile görüşüp Polat'ı hastaneye sevk etme kararı aldı. Tutuklu fenomen 28 Aralık Cuma günü Bakırköy'deki Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne getirilmiş, doktor kontrolünden geçirildikten sonra yatışı yapılmıştı.

    SADECE TUTUKLULAR KALIYOR

    Dilan Polat'ın 11 gündür hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı. Kaldığı yerde de sadece tutukluların kaldığı, binanın 7/24 güvenlik kameraları ile izlendiği ve duvarlarında de dikenli teller olduğu öğrenildi. 

    İLK ZİYARETE ÇOCUKLARI GELDİ

    Bir tutuklu ile aynı odada kalan Dilan Polat'ın  ilk ziyarete de çocuklarının geldiği öğrenildi.

    Dilan Polat'ın yeniden cezaevine girip girmeyeceğine ya da hastanede kalmasına ise doktorlar doktorlar karar verecek.

     

    Dilan Polat
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