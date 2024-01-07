Tutuklu fenomen Dilan Polat'tan yeni şube iddiası

7 Ocak 2024 19:37 - Güncelleme Tarihi: 7 Ocak 2024 19:45

Sosyal medya fenomenlerinden Engin Polat ve eşi Dilan Polat kara para aklama suçundan cezaevinde bulunuyor. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin pek çok ilinde sayısız şubesi olan Dilan Polat Güzellik Merkezleri aynı zamanda kara para aklama iddialarında merkezinde bulunuyor.

YENİ ŞUBE AÇILDI

Dilan Polat'ın güzellik merkezleri kara para aklama suçlamalarına rağmen faal olarak hala çalışıyor. Öyle ki tüm bu tartışmalara bahis güzellik merkezinin yeni şubesinin İstanbul Kağıthane'de açılacağı Dilan Polat'ın yedek sosyal medya hesabından duyuruldu.

Eşi Engin Polat ile birlikte tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan Polat'ın güzellik merkezinin yeni şubesinin açılışına Engin Polat'ın ailesi ve çiftin avukatı katıldı.

AÇILIŞA GİDİYORUZ

'Ailecek açılışa gidiyoruz' notuyla Dilan Polat Yedek hesabında paylaşılan karede Dilan Polat'ın kayınvalidesi Şükran Polat, Engin Polat'ın kız kardeşi Kübra ve Engin Polat'ın erkek kardeşinin nişanlısı Hazal Erdoğan'ın yanı sıra çiftin avukatı Hüseyin Kaya da yer aldı.