Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Tutuklu fenomen Dilan Polat'tan yeni şube iddiası

    Kara para aklama suçundan cezaevinde bulunan Dilan Polat, iddiaların merkezinde bulunan şubelerine yenisini ekliyor. Dilan Polat'ın yeni güzellik merkezinin İstanbul Kağıthane'de açılıyor.

    Tutuklu fenomen Dilan Polat&#039;tan yeni şube iddiası
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Sosyal medya fenomenlerinden Engin Polat ve eşi Dilan Polat kara para aklama suçundan cezaevinde bulunuyor. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin pek çok ilinde sayısız şubesi olan Dilan Polat Güzellik Merkezleri aynı zamanda kara para aklama iddialarında merkezinde bulunuyor.

    YENİ ŞUBE AÇILDI

    Dilan Polat'ın güzellik merkezleri kara para aklama suçlamalarına rağmen faal olarak hala çalışıyor. Öyle ki tüm bu tartışmalara bahis güzellik merkezinin yeni şubesinin İstanbul Kağıthane'de açılacağı Dilan Polat'ın yedek sosyal medya hesabından duyuruldu.

    Tutuklu fenomen Dilan Polat'tan yeni şube iddiası

    Eşi Engin Polat ile birlikte tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan Polat'ın güzellik merkezinin yeni şubesinin açılışına Engin Polat'ın ailesi ve çiftin avukatı katıldı.

    Tutuklu fenomen Dilan Polat'tan yeni şube iddiası

    AÇILIŞA GİDİYORUZ

    'Ailecek açılışa gidiyoruz' notuyla Dilan Polat Yedek hesabında paylaşılan karede Dilan Polat'ın kayınvalidesi Şükran Polat, Engin Polat'ın kız kardeşi Kübra ve Engin Polat'ın erkek kardeşinin nişanlısı Hazal Erdoğan'ın yanı sıra çiftin avukatı Hüseyin Kaya da yer aldı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    ParaCezaevi
    Haberler > Gündem > Tutuklu fenomen Dilan Polat'tan yeni şube iddiası
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Kahramanmaraş'ta deprem! Çevre illerden de hissedildi, AFAD ilk verileri paylaştı - GündemKahramanmaraş'ta deprem! Çevre illerden de hissedildi, AFAD ilk verileri paylaştıAnkara'da 26 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var - GündemAnkara'da 26 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı varNaci Görür'den Ege Denizi'ndeki depreme ilişkin yorum - GündemNaci Görür'den Ege Denizi'ndeki depreme ilişkin yorum2024 yılı hac protokolü imzalandı - Gündem2024 yılı hac protokolü imzalandıDr. Suat Günsel Camii büyük açılışa hazırlanıyor - GündemDr. Suat Günsel Camii büyük açılışa hazırlanıyorFaruk Çelik'in annesi toprağa verildi - GündemFaruk Çelik'in annesi toprağa verildi566 yerleşim yerine ulaşım kesildi - Gündem566 yerleşim yerine ulaşım kesildiJapon deprem uzmanı bir bölgeyi işaret etti, 'yatay mimari' uyarısı yaptı - GündemJapon deprem uzmanı bir bölgeyi işaret etti, 'yatay mimari' uyarısı yaptıAydın Ayaydın, AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu! - GündemAydın Ayaydın, AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu!AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum - GündemAK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum
    Sonraki Haber Yükleniyor...