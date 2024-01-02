Ruh ve sinir hastalıkları hastanesine kaldırılmıştı… Dilan Polat’ın yakın arkadaşı açıkladı: Uyutuyorlar

2 Ocak 2024 10:30 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 10:32

Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlarla 5 Kasım’da tutuklanan Dilan Polat, Bakırköy’deki Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polat’ın 2019’dan bu yana kullandığı antidepresan ilacın bittiği için hastaneye sevk edildiği öğrenilirken, fenomenin yakın arkadaşı Sevim Alan, son durumu hakkında sosyal medyadan bilgi verdi.

“KISMİ FELÇ GEÇİRME İHTİMALİ YÜKSEK”

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan Dilan Polat’ın arkadaşı Sevim Alan, Polat’ın çocukları için üzüldüğünü ve bu nedenle psikolojisinin olumsuz etkilendiğini aktardı. Kendisini görmek için sevk esnasında hastaneye gittiğini belirten Alan, şunları söyledi:

“Bir kahve içeyim dedim. Dilan birkaç gündür Bakırköy’de hastanede yatıyordu, çocuklarına sosyal hizmetlerden nasıl olduklarını sormaya geldiklerini öğrenince hastanelik olmuştu. Nilgün dönmüştü cezaevine ama Dilan uyutuluyordu. Az önce avukatından haber aldım, kısmi felç geçirme ihtimali yüksek. Etini kemiğini yediğiniz kadına şiddet diye, avaz avaz hak arayıp bir kadını her türlü sözlü şiddetiniz ile bu hale getirdiniz, ilahi adalet size hesap soracak. Alın size eseriniz. Hüküm giymemiş bir kadına hüküm giydirdiniz o vicdanları çöpe atın.”

“HASTANEYE GİDERKEN BİLE GÖSTERMEDİLER”

Dilan Polat’ı hastaneye girerken göremediğini belirten Alan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Cezaevinde 3 kişi görebiliyor o yüzden gidemedim. Hastaneye getirdiklerinde gittim ama kimseyi göstermiyorlar. Hastaneye girerken bile göstermediler. Görme gitme vs. imkansız sadece avukatı Hüseyin Bey görüyor. Cuma gününden beri hastanede belki yarın görebilirim, öyle bir ihtimal var.”

“UYUTUYORLAR, YÜZÜNDE UYUŞMALAR VAR”

Polat’ın son durumunu merak edenler için ise “Durumunu soranlara cevap vereyim, uyutuyorlar. Yüzünde uyuşmalar varmış, yürümekte zorlanıyor diyorlar” şeklinde konuştu.