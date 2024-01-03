Dilan-Engin Polat çifti tahliye mi oluyor? Avukatları net konuştu

3 Ocak 2024 23:16 - Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2024 23:44

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat birçok farklı suçtan 5 Kasım'da cezaevine girmişti. Dilan Polat'ın psikolojisinin bozulduğu iddia edilirken, hayranları da çiftin akıbetini merak etmeye başladı.

Parmaklıklar arkasında geçen iki ayın ardından Polat ailesinin avukatından ilginç bir açıklama geldi.

"ALACAĞIMIZ BİLE ÇIKACAK"

Kimileri Polat çiftinin uzun yıllar cezaevinde kalacağını öne sürerken çiftin avukatı Hüseyin Kaya, "26 gün alacağımız bile çıkacak" dedi.

POLAT ÇİFTİ DAVA AÇACAK

TV8 ekranlarında konuşan Kaya, "Dosya hazır. Yeni savcı bir haftada iddianameyi hazırlar. 2 günde müvekkilleri çıkarması lazım. Devletimiz ve yargımız için bu çok önemli. Geç kaldı bile. Bizim 26 gün alacağımız çıkacak dava sonunda. Dava açacağız" ifadelerini kullandı.

Dilan Polat, Bakırköy’deki Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polat’ın 2019’dan bu yana kullandığı antidepresan ilacın bittiği için hastaneye sevk edildiği öğrenilirken, fenomenin yakın arkadaşı Sevim Alan, son durumu hakkında sosyal medyadan bilgi verdi.

DİLAN POLAT UYUTULUYOR

Öte yandan yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan Dilan Polat’ın arkadaşı Sevim Alan, Polat’ın çocukları için üzüldüğünü ve bu nedenle psikolojisinin olumsuz etkilendiğini aktardı.

Kendisini görmek için sevk esnasında hastaneye gittiğini belirten Alan, şunları söyledi:

“Dilan birkaç gündür Bakırköy’de hastanede yatıyordu, çocuklarına sosyal hizmetlerden nasıl olduklarını sormaya geldiklerini öğrenince hastanelik olmuştu. Nilgün dönmüştü cezaevine ama Dilan uyutuluyordu. Az önce avukatından haber aldım, kısmi felç geçirme ihtimali yüksek. Etini kemiğini yediğiniz kadına şiddet diye, avaz avaz hak arayıp bir kadını her türlü sözlü şiddetiniz ile bu hale getirdiniz, ilahi adalet size hesap soracak. Alın size eseriniz. Hüküm giymemiş bir kadına hüküm giydirdiniz o vicdanları çöpe atın.”