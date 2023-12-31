Avukatlarının dediği oldu! Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı

31 Aralık 2023 11:03 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2023 11:18

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat haklarındaki Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, yasa dışı bahis, resmi evrakta sahtecilik, kara para aklama gibi suçlamaların ardından tutuklanmıştı. Dilan Polat, Marmara Cezaevi’ne gönderilirken eşi engin Polat ise Çorlu Cezaevi'ne nakledilmişti.

DİLAN POLAT SİNİR HASTANESİNE KALDIRILDI

Komuoyunun yakından takip ettiği olayda her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Son olarak dün Dilan Polat'ın Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı iddia edildi.

Oynat Dilan ve Engin Polat çifti ifade vermek için Küçükçekmece Adliyesi'ne getirildi Dilan ve Engin Polat çifti bugün Banu Parlak’ın Bahçeşehir’deki güzellik merkezinin kurşunlanmasana ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde azmettirici olarak ifade vermek için Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirildi. Polat çifti "Kara para aklama" suçundan 9 gündür tutuklu olarak cezaevinde kalıyor.

Avukatları Dilan Polat için psikolojisinin iyi olmadığı yönünde açıklamalar yapmıştı. 2019 yılından beri antidepresan ilaç kullandığı öğrenilen Dilan Polat'ın ilaçları bittiği için 29 Aralık Cuma Günü Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Yapılan tetkiklerin ardından Polat yeniden Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.

KARA PARA AKLAMA OPERASYONU

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla 1 Kasım’da gözaltına alındı. Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak Anadolu Adliyesine sevk edildi. 18 şüpheliden aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat olduğu 12 kişi tutuklanırken 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.