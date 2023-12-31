Avukatlarının dediği oldu! Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı
Sosyal medya paylaşımlarla dikkat çeken Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından bir dikkat çeken gelişme daha yaşandı. Avukatları 5 Kasım'dan beri cezaevinde yatan Dilan Polat'ın psikolojisinin iyi olmadığını söylemişti. Polat'ın Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat haklarındaki Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, yasa dışı bahis, resmi evrakta sahtecilik, kara para aklama gibi suçlamaların ardından tutuklanmıştı. Dilan Polat, Marmara Cezaevi’ne gönderilirken eşi engin Polat ise Çorlu Cezaevi'ne nakledilmişti.
DİLAN POLAT SİNİR HASTANESİNE KALDIRILDI
Komuoyunun yakından takip ettiği olayda her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Son olarak dün Dilan Polat'ın Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı iddia edildi.
Avukatları Dilan Polat için psikolojisinin iyi olmadığı yönünde açıklamalar yapmıştı. 2019 yılından beri antidepresan ilaç kullandığı öğrenilen Dilan Polat'ın ilaçları bittiği için 29 Aralık Cuma Günü Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.
Yapılan tetkiklerin ardından Polat yeniden Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.
KARA PARA AKLAMA OPERASYONU
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla 1 Kasım’da gözaltına alındı. Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak Anadolu Adliyesine sevk edildi. 18 şüpheliden aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat olduğu 12 kişi tutuklanırken 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi