Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Dilan Polat'ın kara kutusu Şule'den olay gönderme! 'Tek tek damga vurulacak...'

    Cezaevinde bulunan fenomen Dilan Polat'ın kara kutusu olarak adlandırılan Özbekistan uyruklu yardımcısı Şule, sosyal medya hesabından yaptığı 'göndermeli' paylaşımla dikkat çekti.

    Dilan Polat&#039;ın kara kutusu Şule&#039;den olay gönderme! &#039;Tek tek damga vurulacak...&#039;
    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    'Kara para aklama' ve 'vergi kaçırma' gibi suçlamalarla tutuklanarak cezaevine gönderilen fenomen çift Dilan-Engin Polat gündemden düşmüyor. Kendileri kadar çevrelerinde bulunan insanlar da magazin gündemini sık sık meşgul ederken, bu isimlerin başında ise Dilan Polat'un 'kara kutusu' olarak adlandırılan Şule geliyor.

    EVE AKRABALARINI GETİREREK GÜNDEM OLMUŞTU

    Özbekistan uyruklu Şule, Polat çiftinin yardımcısı olarak biliniyor. Çiftin çocuklarına bakan ve sosyal medya paylaşımlarında da yer alan isim, Polat çifti hapise girdikten sonra lüks evden ayrılmadığı gibi bir de eve akrabalarını yerleştirmesiyle çok konuluşmuştu.

    Geçtiğimiz haftalarda ikametgah izninin bittiği ve kaçak durumda olduğu tespit edilen Şule gözaltına alınmış ve sınır dışı edilmişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla ara ara gündem olan Dilan Polat'ın yardımcısı Şule, bu kez de 2. sayfa programıyla ilgili göndermeli bir paylaşım yaptı.

    Dilan Polat'ın kara kutusu Şule'den olay gönderme! 'Tek tek damga vurulacak...'

    "BU SEFER DAMGAYI ENGİN VE DİLAN POLAT VURACAK"

    18 yıldır ekranlarda yer alan 2. Sayfa programının sunucuları Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel geçtiğimiz gün canlı yayında vedalaşmış, Gülşen Yüksel, programdan ayrıldığını açıklamıştı.

    Şule, Müge ve Gülşen’in resmini paylaşarak altına "Tabi tek tek damga vurulacak. İnşallah bu sefer damgayı Engin ve Dilan Polat vuracak. Gülüş sırası..." notunu düştü ve altınada Dilan Polat’ın Enerci şarkısını koydu.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Dilan PolatEngin Polat
    Haberler > Magazin > Dilan Polat'ın kara kutusu Şule'den olay gönderme! 'Tek tek damga vurulacak...'
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı - MagazinDilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldıSüper kupa paylaşımları için soruşturma: Fenomen Azad Yılmaz gözaltına alındı - MagazinSüper kupa paylaşımları için soruşturma: Fenomen Azad Yılmaz gözaltına alındıSurvivor'ın sezonluk maliyetini ilk kez açıkladı - MagazinSurvivor'ın sezonluk maliyetini ilk kez açıkladıDünyada 2023’te hayatını kaybeden ünlü isimler - MagazinDünyada 2023’te hayatını kaybeden ünlü isimler80 milyon TL'ye 'evet' dediler - Magazin80 milyon TL'ye 'evet' dedilerKötü haberi verdi: Ayağımı kaybetme riskim var - MagazinKötü haberi verdi: Ayağımı kaybetme riskim varMüge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel 2. Sayfa’ya veda etti - MagazinMüge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel 2. Sayfa’ya veda ettiAcun Ilıcalı oy verdiği partiyi ve nedenini açıkladı - MagazinAcun Ilıcalı oy verdiği partiyi ve nedenini açıkladıBir anda ortadan kaybolmuştu... Yeni mesleğiyle şaşırttı - MagazinBir anda ortadan kaybolmuştu... Yeni mesleğiyle şaşırttıŞef Mehmet Yalçınkaya'dan MasterChef finaline dair yorum - MagazinŞef Mehmet Yalçınkaya'dan MasterChef finaline dair yorum
    Sonraki Haber Yükleniyor...