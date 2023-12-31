Dilan Polat'ın kara kutusu Şule'den olay gönderme! 'Tek tek damga vurulacak...'

31 Aralık 2023 19:39 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2023 19:39

'Kara para aklama' ve 'vergi kaçırma' gibi suçlamalarla tutuklanarak cezaevine gönderilen fenomen çift Dilan-Engin Polat gündemden düşmüyor. Kendileri kadar çevrelerinde bulunan insanlar da magazin gündemini sık sık meşgul ederken, bu isimlerin başında ise Dilan Polat'un 'kara kutusu' olarak adlandırılan Şule geliyor.

EVE AKRABALARINI GETİREREK GÜNDEM OLMUŞTU

Özbekistan uyruklu Şule, Polat çiftinin yardımcısı olarak biliniyor. Çiftin çocuklarına bakan ve sosyal medya paylaşımlarında da yer alan isim, Polat çifti hapise girdikten sonra lüks evden ayrılmadığı gibi bir de eve akrabalarını yerleştirmesiyle çok konuluşmuştu.

Geçtiğimiz haftalarda ikametgah izninin bittiği ve kaçak durumda olduğu tespit edilen Şule gözaltına alınmış ve sınır dışı edilmişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla ara ara gündem olan Dilan Polat'ın yardımcısı Şule, bu kez de 2. sayfa programıyla ilgili göndermeli bir paylaşım yaptı.

"BU SEFER DAMGAYI ENGİN VE DİLAN POLAT VURACAK"

18 yıldır ekranlarda yer alan 2. Sayfa programının sunucuları Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel geçtiğimiz gün canlı yayında vedalaşmış, Gülşen Yüksel, programdan ayrıldığını açıklamıştı.

Şule, Müge ve Gülşen’in resmini paylaşarak altına "Tabi tek tek damga vurulacak. İnşallah bu sefer damgayı Engin ve Dilan Polat vuracak. Gülüş sırası..." notunu düştü ve altınada Dilan Polat’ın Enerci şarkısını koydu.