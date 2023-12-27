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    Cezaevinde bulunan Dilan Polat’ın 100 şubesinin akıbeti belli oldu! Mahkemeden flaş karar

    Vergi kaçakçılığı ve kara para iddiasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın 27 şirketine mahkeme TMSF’yi kayyım olarak görevlendirdi. Polat’ın 100 şubesi sorunsuz bir şekilde hizmet verecek, çalışanların maaşları ve sigortaları ödenmeye devam edecek.

    Cezaevinde bulunan Dilan Polat’ın 100 şubesinin akıbeti belli oldu! Mahkemeden flaş karar
    Gündem Haberleri  / Hürriyet

    Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), sosyal medya fenomenlerine ait 39 şirketteki çalışanların işlerini kaybetmemesi, kamu borçlarının ve üçüncü şahısların alacaklarının ödenebilmesi için kayyım olarak şirketleri yönetiyor.

    500 ÇALIŞANIN MAAŞLARI ÖDENMEYE BAŞLADI

    Hürriyet’in haberine göre kayyım heyeti, başta aylık vergi ve SGK borçları olmak üzere, bütün fenomenlerin şirketlerindeki yaklaşık 500 çalışanın maaş alacaklarını ödemeye başladı. Hizmet alınan firmaların alacaklarıyla ilgili ödemelerin de düzene girmeye başladığı öğrenildi.

    POLAT’A AİT 27 ŞİRKET, TAYYAR’A AİT 2 ŞİRKETE KAYYIM GÖREVLENDİRİLDİ

    Mahkemeler, Dilan-Engin Polat Grubunun tasfiye ve terkinlerle birlikte 27, Başar Grubunun 3, Tayyar Grubunun 2, Özkan Grubunun 2 ve diğer fenomenlere ait 5 şirkette TMSF’yi kayyım olarak görevlendirdi. Dilan-Engin Polat grubunun 27 şirketinin içinde güzellik merkezleri dışında da şirketler olduğu belirtiliyor.

    Polat Grubu’nun 100’ü aşkın franchise verdiği firma bulunduğu öğrenildi. Franchise verilen firmaların da sorunsuz hizmet vermeye devam edeceği vurgulandı. Bu şirketlerin e-ticaret sitelerindeki ürün satışları da yeniden başlıyor. Polat Grubu’ndaki güzellik ürünü satışlarının belli bir kısmının e-ticaret platformları üzerinden yapıldığı tespit edildi. TMSF’nin şirketlerde görevlendirdiği yeni yöneticilerin, gerçek müşterilerin siparişlerinde bir aksama olmaması ve gelirlerin düşmemesi için çalıştığı ifade edildi.

    HUKUKİ SÜREÇ BİTENE KADAR ŞİRKETLER ÇALIŞTIRILACAK

    TMSF’nin bu şirketlerin faaliyetlerini devam ettirmesine öncelik vermesi bekleniyor. Kârlılığı olan şirketlerin satışı ya da başka herhangi bir karar için hukuki sürecin tamamlanmasının beklenebileceği tahmin ediliyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Hürriyet
    TayyarTmsf
    Haberler > Gündem > Cezaevinde bulunan Dilan Polat’ın 100 şubesinin akıbeti belli oldu! Mahkemeden flaş karar
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